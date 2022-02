“ci-stanno-boicottando!”:-accuse-assurde-al-gf-vip,-scoppia-il-tampax-gate

La situazione igienica al GF Vip sta raggiungendo impensabili vette trash: è caccia all’autore del rivoltante gesto in bagno.

Se negli scorsi mesi gli autori del GF Vip erano intervenuti a gamba tesa per arginare il disordine e la sporcizia dilaganti in Casa, di certo non potevano aspettarsi che la situazione igienica nel reality sarebbe ulteriormente peggiorata. E’ evidente agli occhi del pubblico, infatti, la condizione disastrosa in cui versa la Casa più spiata d’Italia, tra disordine, spazzatura e sciatteria generale. Nelle ultime ore un fervente dibattito ha acceso gli animi tra i concorrenti, e la ragione è da ricercarsi all’interno del bagno della struttura di Cinecittà.

A quanto emerge, infatti, dopo gli svariati richiami della produzione a mantenere un minimo di decoro all’interno delle camere, è il bagno ad essere investito dall’incuria dei concorrenti. Soleil Sorge, da mesi nel mirino degli haters per quanto concerne la propria igiene personale, è stata la prima a sollevare la questione: chi ha contribuito ad intasare il bidet del GF Vip? Ecco cos’è successo.

Peli e un tampax nel bidet del GF Vip: sabotaggio o trascuratezza?

Secondo quanto rilevato da Soleil, qualcuno all’interno della Casa avrebbe intasato il bidet di servizio, otturandolo con peli e con un assorbente intimo interno. Attorno al tavolo della colazione è caccia al colpevole. Soleil ha affermato: “C’è qualcuno che vuole boicottarci il bagno… Chi è? Hanno cominciato col bidet e, non contenti, hanno provato a boicottarci anche la toilette!“, guardandosi attorno con aria indagatoria. “Viva l’educazione!“, è sbottato Davide Silvestri in sottofondo. A questo punto interviene Sophie: “Ma chi è che ha buttato un tampax nel bidet, scusate?“, ha chiesto piccata. “Secondo me sono gli autori, entrano e fanno queste cose apposta così poi noi ci chiediamo perché…“, ha ipotizzato ironicamente Soleil, subito rimbeccata da Katia: “Che fantasia che hai…“.

Secondo successive ricostruzioni, ad intasare almeno uno dei sanitari sarebbe stata Delia Duran, reduce dal rito della depilazione. Il mistero aleggia tutt’ora sul ripugnante dettaglio, e il web non perde l’occasione per mettere alla berlina la trascuratezza con cui i concorrenti vivono all’interno del reality. Un utente in particolare invoca addirittura l’intervento di controlli sanitari: “E il tampax nel bidet, e i peli che galleggiano nell’acqua, e il water intasato dalla carta, e i cotton fioc usati nella doccia, MA LA VOGLIAMO CHIAMARE LA ASL A FARE UN CONTROLLO IN QUESTA CASA.?“. Ecco il video del “tampax-gate”:

Questo GF Vip ha raggiunto picchi di momenti trash mai raggiunti in precedenza, classificandosi probabilmente al primo posto come edizione più sporca nell’intero format. Attendiamo provvedimenti da parte della produzione.

