“vedo-te-in-semifinale”:-tramano-alle-sue-spalle,-soleil-sente-tutto-[video]

Soleil Sorge è uno dei concorrenti nominati per la puntata di stasera lunedì 31 gennaio, assieme a Delia Duran e Giucas Casella. E’ stata resa immune per parecchie puntate dall’opinionista Sonia Bruganelli, e risparmiata perciò dal giudizio del pubblico ma, secondo gli ultimi sondaggi, il suo indice di gradimento sta crollando vertiginosamente. Uscita con le ossa rotte dal confronto con Nathaly Caldonazzo, preferita del pubblico con il 63% di votazioni, Soleil corre il serio rischio di uscire tra poche ore.

L’influencer sembrava uno dei potenziali concorrenti meritevoli di guadagnarsi l’ingresso in finale, ma ultimamente Soleil si è resa protagonista di molti scontri e dissapori in Casa, e il pubblico non ha mancato di notarlo. Una concorrente in particolare è pronta a scommettere sulla sua eliminazione dal gioco a breve: si tratta di Miriana Trevisan, affettuosamente ribattezzata “streghetta” dal suo fandom. L’ipotesi di Miriana si basa su sensazioni, oppure da qualche soffiata ricevuta dagli autori?

La tesi di Miriana: Soleil non arriverà alla finale [VIDEO]

In una breve clip notturna, si possono vedere Sophie e Miriana confabulare riguardo ai potenziali finalisti del gioco: ormai il reality volge al termine, e gli animi si fanno sempre più competitivi. Sophie suggerisce la sua personale rosa di candidati: “Vedo te in semifinale, assieme a Barù, Davide, Lulù, Jessica, Giucas e Soleil“. Miriana la smentisce sommessamente: “Sole? Non hai capito, tu… Ti sbagli… Ti sbagli su Sole… Io ti dico: mi fa molto tenerezza… è poi è sola!”.

Nel frattempo Soleil, anch’essa sveglia, origliava dai letti vicini, in compagnia di Jessica. Le elucubrazioni di Miriana sono frutto di un lucido ragionamento, oppure sono state imbeccate da qualche autore del programma? Secondo le ultime indiscrezioni, alle spalle della soubrette ci sarebbe l’agente Gabriele Parpiglia, in passato autore dello stesso programma. Gli utenti nel web vogliono vederci chiaro: “Miriana la veggente sa che stasera Soleil non ce la farà? Vediamo se il confessionale l’ha informata bene. E Soleil ascolta tutto…“. Ecco il tweet con il video delle confessioni notturne tra Miriana e Sophie:

Sophie:”Vedo te in semifinale con Barù Davide Lulù Jessica Giucas e Soleil”

Miriana:”Ti sbagli su Soleil”

Sophie:”Per me si.E poi è sola”E Miriana la veggente sa che stasera Soleil non ce la farà? Vediamo se il confessionale l’ha informata bene.E Soleil ascolta tutto😅 #gfvip pic.twitter.com/vAkUgD7c4o — Gioie zuccarate (@cleoliv24) January 31, 2022

Solamente l’esito del televoto di questa sera svelerà il primo nome del concorrente che avrà l’accesso alla prima semi-finalissima del GF Vip. Ai posteri (o agli autori) l’ardua sentenza!

