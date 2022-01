“Una difficoltà oggettiva”. Meloni frantuma il centrodestra? Una bomba sulle prossime elezioni politiche

Fratelli d’Italia si presenterà insieme ai partiti di centrodestra alle prossime elezioni? “Vedremo, io oggi ho una difficoltà oggettiva”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, in onda stasera lunedì 31 gennaio su Rete 4. “Io chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra”, aggiunge. “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. La leader di FdI tornando sulla vicenda del Colle, dà conto della fine della coalizione del centrodestra che si è consumata sulla vicenda che ha portato al bis del Capo dello Stato. “Con lui non ci siamo più sentiti”.

“Mi sono arrabbiata molto, perché c’ero già passata. Ricordo che abbiamo fatto un vertice di centrodestra, nel quale si parlava dell’ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono ‘no’. Poi lo scopro da una agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella: lo scopro da un altra agenzia di stampa”, ribadisce la Meloni.

La Meloni oggi ha ribadito la sua contrarietà al Mattarella bis e l’ha fatto pubblicando una vignetta in cui si vedono i parlamentari che festeggiano l’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella innalzando le poltrone.. “Siamo in un Parlamento in cui si preferisce barattare sette anni di presidenza della Repubblica con sette mesi di stipendio e di legislatura, questo non è dignitoso per la mia idea della politica. Io mi considero una conservatrice ma per me significa conservare idee e regole, non le poltrone”, ha commentato la Meloni.