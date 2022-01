Samira Lui, rivelazione a sorpresa: grande notizia in arrivo dopo L’Eredità

In arrivo un futuro radioso per Samira Lui, la professoressa de L’Eredità. Le rivelazioni arrivano direttamente dai suoi social

L’Eredità si è rivelata una grande rampa di lancio per molte ragazze. Alcune di quelle che sono approdate in televisione come “professoresse” a fianco dei conduttori de L’Eredità, infatti, son poi passate alle fiction o al teatro. Il quiz della prima serata di Rai1, infatti, catalizza l’attenzione di tantissimi telespettatori, che si affezionano non solo ai giocatori ma ance allo staff. Anche Samira Lui, il noto volto a fianco di Flavio Insinna con Andrea Cerelli, sta vivendo un grande momento per la sua carriera. Il futuro sembra roseo per lei.

Samira Lui pronta al grande lancio

All’Eredità il ruolo delle professoresse è marginale, ma senza di loro sarebbe sicuramente meno curioso. Samira Lui e Andrea Cerelli, infatti, oltre a svolgere il balletto iniziale, accompagnano con descrizioni e spiegazioni le domande più curiose, dando così approfondimenti ai numerosi telespettatori, che possono imparare cose nuove.

Sulle sue storie Instagram, Samira ha risposto a qualche domanda che le hanno posto i numerosi fan. Una di queste le chiedeva cosa stesse studiando, specificando un dettaglio importante: “Cosa studi? E’ bello vedere che non fai della bellezza il tuo punto di forza! W le ambizioni”. La professoressa de L’Eredità ha quindi risposto. “Io odio pensare che la bellezza possa essere un punto di forza! Si che può essere una carta in più ma se non c’è il sale il piatto non sa di niente“.

Samira, poi, ha continuato dicendo di star studiando recitazione, canto e dizione. Queste tre materie possono spianarle davvero la strada per il futuro. Dopo L’Eredità, quindi, potremmo trovare la Lui tra le nuove protagoniste di qualche fiction tv, grazie ai suoi studi di dizione e recitazione. Non si può escludere, poi, che possa ricoprire un ruolo più eterogeneo in qualche trasmissione live come Domenica In, grazie alla poliedricità dei suoi studi, tra cui il canto.

Sicuramente Samira Lui ha capito come sfruttare al meglio ogni occasione, mettendosi a disposizione e predisponendo l’animo all’apprendimento e al miglioramento. Dopo L’Eredità, quindi, la sua carriera potrebbe prendere una svolta del tutto inaspettata, che saprà stupirci.

