Oroscopo di Branko 1 febbraio: bel martedì per la famiglia e le coppie

Ariete – Oggi hai voglia di confonderti con gli altri. Sei molto autonomo ma talvolta il lavoro di squadra può essere prezioso!

Toro – Oggi non sei dell’umore giusto per sopportare le angherie altrui e sarai pronto anche ad esporti in prima persona per evitare che ciò accada.

Gemelli – Sei fiero del tuo lavoro ma nonostante i progressi fatti, oggi non è la giornata ideale per mostrare agli altri i tuoi successi.

Cancro – Hai l’impressione che nessuno si curi dei tuoi problemi e oggi sei concentrato nel ricercare una persona cara con la quale confidarti.

Leone – Rallentare i ritmi e diluire il carico di lavoro in questo momento non ti preoccupa perchè sai di percorrere la strada giusta.

Vergine – Vorresti che le cose fossero più semplici. Tuttavia, alcune volte, sono le tue stesse necessità ad aggiungere caos alle attività quotidiane.

Bilancia – Oggi la tua voglia di fare è letteralmente alle stelle! Tuttavia, i piani potrebbero non andare esattamente come desideri.

Scorpione – Hai un intuito infallibile o quasi, questo ti permetterà di risolvere alcuni problemi che potrebbero presentarsi oggi.

Sagittario – Oggi sei risoluto e carismatico, non sprecare queste doti! Prediligi le cose essenziali rispetto ad inutili e banali frivolezze.

Capricorno – Oggi anche se alcune emozioni ti sembrano familiari, hai come l’impressione di averle già vissute. Attenzione ad alcuni ritardi nel lavoro.

Acquario – Oggi sei attento a ricettivo. Il tuo buonumore sarà contagioso anche per le persone che ti circondano.

Pesci – Oggi sei in forma smagliante. Avrai a che fare con qualche grattacapo ma l’energia non manca e ti permetterà di uscirne vincitore!

L’articolo Oroscopo di Branko 1 febbraio: bel martedì per la famiglia e le coppie proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.