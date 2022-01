new-york-da-scoprire:-in-bici-a-central-park

Camminare in questo periodo in Central Park, il parco urbano più grande di New York e uno dei più importanti del mondo, nonostante il freddo rigido è sempre rigenerante. Ammirare i suoi giardini, i laghi artificiali, cascate e zone simili a quelle di un vero e proprio bosco è sempre piacevole se si considera che, oltre ad essere il principale polmone di Manhattan, questo parco è uno dei luoghi preferiti dai newyorkesi per passeggiare, prendere il sole e fare sport. Dovete sapere che questo parco è lungo più di 4 km e largo 800 m e, all’interno, vi è anche lo Zoo del Central Park. Anche se, per conoscere alcune delle zone più selvagge di Central Park, vi consiglio di noleggiare una bicicletta e percorrere l’intero circuito per avere una visione globale del parco. Vi sentirete come dei veri newyorkesi. Se invece preferite percorrere il parco a piedi e scoprire i luoghi in cui furono girate le scene più famose del cinema, potete prenotare un tour oppure consultare nel sito il calendario e le informazioni complete sulle attività ed eventi del Central Park. Nei pressi di questo straordinario parco potrete trovare uno degli hotel storici e più rinomati: The Pierre. Fin dalla sua nascita, infatti, questo prestigioso hotel è stato una pietra miliare del glamour e della fama di New York, ospitando icone della moda e superstar del grande schermo come Coco Chanel, Audrey Hepburn, Karl Lagerfeld, Hubert de Givenchy, Elizabeth Taylor, Yves Saint Laurent, Barbra Streisand e Joan Collins. Le incantevoli sale del The Pierre hanno ospitato a lungo anche eventi sociali ultra-chic, tra i quali anteprime di Broadway, sfilate di moda e galà di alto profilo. Nonostante le significative ristrutturazioni nel tempo, The Pierre ha mantenuto il fascino caratteristico della sua architettura che, inizialmente, fu modellata su Versailles dai famosi architetti Schultze e Weaver. Questa struttura di 41 piani, infatti, vanta maestosi accenti neo-georgiani, pavimenti in marmo, una strabiliante sala da ballo con ampie scalinate e una rotonda con murales decorati dipinti a mano dall’artista americano Edward Melcarth. Questa magica sala da ballo ha ottenuto il riconoscimento del New York Times come uno degli spazi di ritrovo più spettacolari di New York.

Se alloggiate in questo hotel o se passate da queste parti dovete provare i deliziosi spuntini, degni dei reali, durante il famoso tè pomeridiano, oppure concedervi una cena sontuosa di piatti francesi-americani o cucina indiana aromatica al ristorante dell’hotel “Perrine” o al “Rotunda”. Non importa quali siano i vostri gusti, le offerte gastronomiche del Pierre, tutte dedicate a sostenere una ricca storia di piatti celebrati in un’atmosfera elegante, vi accontenteranno.

Il ristorante “Perrine” è raffinato ma inesorabilmente giocoso. Sotto la direzione dell’Executive Chef Ashfer Biju, i menu del ristorante sono ispirati alle stagioni e sono orientati verso ciò che è fresco, gustoso e sfizioso.

Lo spazio per banchetti più rinomato dell’ hotel è il “Rotunda”, una meraviglia per la cucina raffinata a Manhattan. Cena nel grembo del lusso sotto un soffitto affrescato con al centro del salone: vasi di fiori, torte al cioccolato e barattoli di vetro traboccanti di madeleine e macarons. Dovete inoltre provare i divini piatti dal menu serale, come le specialità welsh rarebit, il cocktail di gamberi in camicia e la ricca zuppa di cipolle francese, vi delizieranno. E poi come non fare un salto all’Empire State Building, al MoMA, al Metropolitan Museum of Art o al Museo dell’11 settembre? Oppure potete andare dove preferite e a qualunque ora, tanto New York è la città che non dorme mai.