“Ma ci rendiamo conto?!”: guai in arrivo per colpa di Alex Belli, scoppierà il terremoto

La situazione al GF VIP sta diventando tesissima. La colpa è di nuovo di Alex Belli ma le conseguenze saranno molto dure: scoppierà tra poco

Non è più nella casa del GF VIP da quasi due mesi, Alex Belli. Nonostante questo, però, sembra come se il suo fantasma si aggirasse ancora per quelle stanze. Il suo nome è ancora al centro di tantissimi discorsi, soprattutto perché ora nella casa ci sono Soleil Sorge, la ragazza con cui Belli ha avuto una chimica artistica, e la moglie Delia Duran. Tra le due stanno nascendo vicende molto particolari legate proprio all’uomo che da mesi le sta facendo dannare.

Alex Belli le unisce e Alex Belli le divide

Dopo l’ingresso di Delia Duran all’interno della casa del GF VIP, Soleil Sorge ha avuto verso di lei atteggiamenti ambivalenti. Negli ultimi giorni, però, l’ex volto di Uomini e Donne si era avvicinata alla moglie di Alex Belli, cercando di convincerla a ricucire il rapporto con il marito. Durante un sabato sera particolarmente impegnativo, infatti, Delia aveva annunciato a tutti che avrebbe lasciato Alex e che da quel momento in poi sarebbe stata una donna libera. Soleil le ha quindi detto: “ Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando“.

Il gesto di Soleil è piaciuto a tutte le sue fan fuori dalla casa, che hanno sottolineato la bontà d’animo che la contraddistingue e la fatica che la loro beniamina prova, a volte, nel tirarla fuori. Nonostante questo bell’avvicinamento tra le due, però, le cose non sembrano essere affatto così facili. Nella prossima puntata in diretta, infatti, pare che Alex Belli riceverà una lettera proprio da Soleil. Questo non piace per niente ai telespettatori, che leggono il gesto di consolare e far ragionare Delia come l’ennesima prova della sua falsità:

Alex riceverà una lettera appassionata di SOLEIL …ma ci rendiamo conto ?!

Fiera di aver votato Delia. #GFvip https://t.co/euX3Y65KVZ — me (@Linkem25) January 31, 2022

Altri commentano con parole chiare e decise: “Ha avuto una bella faccia tosta!“. Insomma, se il riavvicinamento tra le due donne sembrava un bel gesto di pace fatta e un bell’esempio di maturità, tutto ha preso in pochissimo tempo un’altra piega e la pace tra le due sembra lontanissima.

