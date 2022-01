“L’elezione di Mattarella al Colle? Ecco chi ha vinto”. Cesara Buonamici, la carta che ha spiazzato tutti | Video

“Chi ha vinto e chi ha perso?”. Barbara Palombelli ha posto questa domanda a Cesara Buonamici a Stasera Italia su Rete 4. La giornalista e nota conduttrice del Tg5 ha risposto prontamente, senza alcun dubbio: “Ha vinto il Parlamento, in particolare i peones, che hanno imposto la linea. E anche Sergio Mattarella“. Secondo lei, però, pure un altro leader avrebbe trionfato. Di chi si tratta? Di Silvio Berlusconi, che dopo una candidatura iniziale ha poi deciso di farsi da parte per il bene del Paese. “Secondo me, con la sua mossa politica ha messo in evidenza tutte le criticità all’interno di tutti gli schieramenti. Si è ritirato, facendo così un gesto in nome dell’unità del Paese”.

A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha sottolineato: “Quando lui si è ritirato si è scoperto che gli altri non avevano le carte in mano, c’era un bluff in questa grande partita di poker”. Parlando invece dell’ipotesi Elisabetta Belloni, sfumata nel giro di poche ore, la Buonamici ha spiegato: “Credo sia stata la base del Pd a tirarsi indietro. Di lei si può dire solo bene, perché ha un curriculum eccellente”. Poi ha aggiunto: “Io dentro le segrete stanze non c’ero, però raccattando un po’ di confidenze posso dire che non è stato Renzi, ma la base del Pd a fare da ostacolo”.

Infine, parlando di Mario Draghi, la giornalista ha detto la sua sul futuro del premier: “Approfitterà di questa situazione in cui nessuno può mettergli i bastoni tra le ruote”. Secondo lei, infatti, il presidente del Consiglio è uscito più forte dalla partita del Colle: “Andrà avanti fino a quando potrà”.