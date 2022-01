L.elettorale: Alfieri, ‘su riforma Letta di parola, dopo Colle più spazio per proporzionale’**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Quella sulla riforma della legge elettorale in senso proporzionale è un “tema che noi riformisti del Pd conduciamo da tempo. Il segretario Letta, rispondendo a un mio intervento in Direzione, ci disse che avrebbe aperto il dossier dopo l’elezione del Colle ed è stato di parola. Ora fare presto e fare bene”. Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, parla all’Adnkronos della riforma della legge elettorale su cui dopo l’elezione del Colle si è riaperto il dibattito tra le forze politiche.

Senatore Alfieri, che cosa è cambiato nella settimana ‘presidenziale’? “Mi pare si sia aperto oggettivamente uno spazio di interlocuzione con più soggetti”. La crisi del centrodestra è l’elemento nuovo, l’autonomizzazione di Fi? “Al di là di Forza Italia noi registriamo che lo spazio in Parlamento sia più ampio di qualche mese fa. Dopodiché è chiaro che sulle regole del gioco, sulle regole della nostra democrazia ci sia un ampio consenso”.

Che ci sia il consenso dell’intera maggioranza non sembra: la Lega non ci sta, Forza Italia forse… “Ma io credo che sul proporzionale convenga anche al partito di Matteo Salvini fare un’attenta riflessione”. Perché? “Perchè Salvini non è più il leader del centrodestra. Perché quindi costruire un centrodestra in cui il piano inclinato porta alla leadership di Meloni che non è usurata e logorata come la sua?”.