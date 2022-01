L.elettorale: Alfieri, ‘su riforma Letta di parola, dopo Colle più spazio per proporzionale’** (2)

(Adnkronos) – “Noi -prosegue Alfieri- abbiamo sempre sostenuto la necessità di modificare una legge elettorale che obbliga a coalizioni larghe per vincere ma che poi si rivelano fragili alla prova del governo. In più, il taglio dei parlamentari necessita un intervento perché non si vada a ledere il principio della rappresentanza territoriale soprattuto nelle regioni più piccole”.

“Poi -aggiunge- sulla legge elettorale l’altro grande tema della modalità di come si eleggono i parlamentari. Quello delle liste bloccate è un sistema non più sostenibile. Occorre dare possibilità di scelta agli elettori”. Quindi preferenze? “Io personalmente sono a favore. Sono stato eletto 4 volte, tranne l’ultima, con le preferenze e credo che sia il sistema che mantiene il maggiore collegamento tra eletto ed elettore. Ma è una posizione personale, si ragionerà”.

Ci sarà una Direzione sulla legge elettorale? “Immagino si farà. Il segretario Letta è stato chiaro, ha parlato di riforma da fare, ha mantenuto la parola. A maggior ragione ora con il quadro politico che esce dal voto del Colle, bisogna fare presto e fare bene. E speriamo che questo lavoro si possa fare insieme alle altre riforme istituzionale, perlomeno quelle che si possono fare in tempi brevi: riforma dei regolamenti, norme contro il trasformismo, modificare la composizione dei grandi elettori”.