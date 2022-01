il-matrimonio-del-mio-migliore-amico:-una-julia-roberts-scintillante-(e-paraonica)

IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO

Sky Cinema Romance ore 21

Con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett. Regia di P.J. Hogan. produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 45

LA TRAMA

A 30 anni Julia Roberts viene a sapere che il suo grande amore dei tempi dell’università si sta per sposare. Con un’altra. Invitatissima al matrimonio, Julia ci va coll’intento, più o meno confesso di mandare all’aria le nozze. In effetti combina un mucchio di discreti casini. Finchè non si arrende e non decide che l’uomo (si fa per dire) della sua vita sarà un amico gay per il quale è sicura di avere un feeling

PERCHE’ VEDERLO perchè è una commedia scintillante dove tutti i coinvolti girano al massimo (anche Cameron Diaz che fa l’antagonista, ha il suo bello spazio). La Roberts è gradevolissima, ma con tutte le sue carinerie non riesce a nascondere che il suo personaggio è un fior di paranoica. Una parte del genere negli anni 30 e 40 sarebbe andata a Bette Davis.