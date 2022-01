“il-gf-lo-cacci-a-pedate!”:-violento-attacco-contro-delia-duran,-per-lui-sanzione-immediata-[video]

Nuovo, difficile, momento in vista per Delia Duran: gli attacchi nei confronti della modella venezuelana non sono passati inosservati.

Certamente l’ingresso in casa GF Vip più controverso di quest’edizione è stato quello di Delia Duran, moglie dell’ex gieffino Alex Belli. Si è chiacchierato in lungo e in largo del presunto triangolo che coinvolgeva i coniugi e l’influencer Soleil Sorge. L’avvento di Delia nel reality ha creato fratture tra amicizie storiche in Casa, rimescolando tutte le carte in tavola.

D’altro canto, le ingerenze di Alex Belli dall’esterno sono state ulteriori ragioni di contrasto, soprattutto tra le due contendenti al cuore dell’attore di “Centovetrine”. Da quando Alex ha dichiarato di volersi far da parte per lasciare Delia “camminare da sola“, la modella sembra averlo preso alla lettera. Questo cambio di rotta, assieme alla ritrovata libertà d’azione, ha rivelato un’inaspettata Delia, frizzante, seduttiva, smaniosa di mettersi in gioco e di recuperare leggerezza. I suoi atteggiamenti da femme fatale hanno però urtato la sensibilità di un’altra concorrente in gara, attualmente impegnata con Alessandro Basciano: si tratta di Sophie Codegoni, che nelle ultime ore ha avuto un epocale contrasto con il compagno: cos’è successo?

Delia Duran: la trasformazione da vittima a civetta scatena pesanti diverbi in Casa

Nelle ultime ore Delia si è scatenata in piscina, lasciandosi andare a danze sensuali a ritmo di musica, attirando gli sguardi di Alessandro, e provocando le ire funeste di Sophie. I due fidanzati si sono poi confrontati in privato all’interno della sauna, e il chiarimento ha lasciato strascichi molto pesanti. A quanto pare, l’accaduto ha alimentato il nervosismo di Alessandro che, una volta rientrato in Casa, si è scagliato contro la modella. Apparentemente, Delia ha creduto di esser la protagonista dei pettegolezzi dell’ex tentatore con i compagni, e ha chiesto lumi in merito.

Il suo intervento è bastato a far esplodere la rabbia repressa di Alessandro, che l’ha così apostrofata: “A te ti ha dato alla testa ‘sta cosa, credimi! Non te la prendere con le persone che che non ti considerano! Te sei nei miei pensieri? No, non ci sei neanche tra 10 anni! E mai ci sei stata! Te e il tuo compagno, che proprio non vi conosco e non vi voglio conoscere! Ma robe da matti! Si impiccia, parla, che parli a fare? Si sente al centro dell’attenzione… Ma robe da matti! E’ arrivata Miss Venezuela! Con me non attacca, oh!“. Ecco il video del clamoroso battibecco tra i due:

ALESSANDRO BASCIANO

hai presente i miei voti se tu dovessi andare in un televoto??

SONO TUTTI TUOI#gfvip pic.twitter.com/0BOcF8eavX — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 30, 2022

L’animata lite non è passata in sordina tra i fan del programma, che condannano duramente i toni utilizzati da Basciano nei confronti di Delia. Un utente commenta indignato su Twitter: “Alessandro è un violento! Io lo avevo già capito dallo scontro verbale avvenuto con Alex, ora ne ho avuto la conferma con Delia! Il GF lo cacci a pedate!!“. Stasera il prime time sarà quanto meno “caliente”: gli autori hanno in serbo rigorosi provvedimenti per Alessandro?

