“Dovrà lasciare la Casa”: brutta tegola per Alfonso Signorini, se ne va subito

Uno dei concorrenti più amati della casa sembra vicinissimo all’abbandono definitivo. Che botta per Alfonso Signorini, ne perde un altro

Il GF VIP ha superato la sua metà, sempre nel caso in cui non ci siano ancora sorprese. Dopo il prolungamento di altri tre mesi annunciato a dicembre, infatti, alcuni concorrenti han deciso di uscire dal gioco per rispettare impegni lavorativi e famigliari. Altri, invece, han scelto di rimanere nella casa del GF VIP, spesso sostenuti da Alfonso Signorini che li aiutava nel ponderare la situazione. Nelle prossime ore, però, un amatissimo concorrente sembra dover uscire per cause di forza maggiore.

Gianmaria ha deciso, Alfonso Signorini perde di nuovo

I concorrenti che hanno già abbandonato il GF VIP senza subire l’eliminazione da parte del pubblico non sono affatto pochi. A partire dall’ultimo uscito, Manuel Bortuzzo, che ha dovuto abbandonare il reality a causa di problematiche legate alla salute. Come lui, anche Aldo Montano ha lasciato il GF per impegni famigliari e prima di lui anche Francesca Cipriani, sempre per problematiche di salute. Sono questi degli addii che pesano molto al conduttore Alfonso Signorini e alla regia. Gli abbandoni forzati, infatti, causano un buco nelle narrazioni che non è stato deciso dal pubblico, anzi: spesso ad uscire sono personaggi molto amati da casa.

Nelle prossime ore, anche un altro concorrente sembra essere costretto a lasciare il GF per cause di forza maggiore. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, un imprenditore che deve uscire dal gioco proprio per motivazioni legate al lavoro. Il ragazzo lascerà a malincuore la casa, soprattutto a causa dei legami che ha costruito in questi lunghi quattro mesi.

Pronti a qualche chicca in attesa della nuova puntata del #GFVIP di questa sera?! Ascoltate un po’… 🔥#Mattino5 pic.twitter.com/nA4tnVtqA1 — Mattino5 (@mattino5) January 31, 2022

Uscendo dalla casa, però, Gianmaria Antinolfi potrà recuperare il rapporto e la quotidianità con Federica Calemme, la modella con cui all’interno del GF aveva instaurato una relazione. Nonostante la difficoltà nel rientrare nella propria routine, quindi, Gianmaria ritroverà anche la sua quotidianità e il suo lavoro. Il colpo sarà accusato soprattutto da Alfonso Signorini, che uno dopo l’altro vede diminuire in modo drastico i concorrenti all’interno del GF.

