“C’è qualcosa nell’armadio”: scoperta choc al GF Vip, è sbiancata dalla paura [VIDEO]

Una scoperta choc quella fatta in queste ore nella casa del GF Vip, che andrebbe a confermare le voci poco rassicuranti emerse su due gieffini in particolare.

Una scoperta clamorosa, scioccante, quella fatta in queste ore da Jessica Selessiè e da sua sorella Lulù. Una scoperta che avvalora la tesi di chi ha messo indubbio la sincerità di due gieffini in particolare.

Si tratta nello specifico di Alex Belli e della sua ormai ex moglie Delia Duran. Sul loro conto si è detto e si continua a dire di tutto e di più. Molti sono convinti che i due starebbero recitando un copione scritto molto prima del loro ingresso nel reality show.

Una sorta di sceneggiatura pensata per monopolizzare l’attenzione come protagonisti assoluti del GF Vip, in modo tale da ottenere un ritorno di immagine spendibile nel mondo dello spettacolo al termine del programma condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, scoperta choc di Jessica: “Ha chiuso subito l’armadio”

A fare l’incredibile scoperta sono sta le sorelle Selassiè, le quali subito dopo hanno raggiunto il giardino per raccontare tutto a Manila Nazzaro. “Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e con l’altra stava come leggendo, o tenendo una cosa”, ha racconto Jessica.

La conferma che Delia stesse facendo qualcosa di sospetto arriva dalla sua reazione allorquando si è accorta dell’ingresso in camera delle due principesse. “Quando ci ha visto entrare si è letteralmente spaventata… è sbiancata… come se non si aspettava, tanto che ha chiuso subito l’armadio“, ha continuato Jessica.

A quel punto, finito il racconto, Manila ha detto qualcosa di altrettanto sorprendente. “Non è la prima volta che vedo fare queste cose, secondo me c’è qualcosa nell’armadio“, ha detto la Nazzaro.

Due rivelazioni nel giro di pochi minuti che alimentano una volta di più i sospetti sul comportamento e sulle scelte di Delia e Alex. Rivelazioni che fanno il gioco di chi asserisce da tempo che quella di Alex, dentro e fuori la casa, sia tutta una recita, della quale fa parte anche la Duran, e nella quale potrebbe essere coinvolta anche Soleil Sorge.

E c’è gente che anche davanti all’evidenza la vuole in finale a continuare sto schifo imbarazzante pur di andare contro un’altra..Ma noi che abbiamo fatto di male x meritare questo😓#gfvip https://t.co/0ddrpfHKn0 — Shevina85 (@Shevina851) January 30, 2022

The post “C’è qualcosa nell’armadio”: scoperta choc al GF Vip, è sbiancata dalla paura [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.