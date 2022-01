“C’è conflitto di interessi”: Miriana Trevisan nei guai, scatta la segnalazione ufficiale

Rilevato un potenziale conflitto di interessi per la concorrente Miriana Trevisan: chi è alle spalle della spumeggiante soubrette?

Il pubblico affezionato al cast del reality GF Vip è attento ad ogni dettaglio, anche alle sfumature mai esplicitate in sede di prime time. I fan più accaniti conoscono come le loro tasche le dinamiche del gioco, nonché le potenziali mosse dei loro beniamini. Sui social proliferano migliaia di illazioni, ipotesi e sondaggi, e i fandom più accaniti si scontrano quotidianamente in difesa dei propri Vip preferiti.

Il web è pieno anche di detrattori, pronti anche a sottolineare le piccole cadute di stile e incongruenze dei personaggi che meno amano. E, quando si parla di favoritismi o strategie, le discussioni assumono toni sempre più accaniti. Era successo anche a Katia Ricciarelli, accusata di godere di un trattamento di favore all’interno del programma. I fan non hanno potuto fare a meno di notare come alla soprano fossero concesse uscite infelici nei confronti dei compagni, nonché il privilegio di vedersi assegnata una camera singola per la notte. Stavolta è Miriana Trevisan ad essere nel mirino dei social: la bruna showgirl è sospettosamente protetta nel programma, a partire dal suo biglietto di ritorno, “casualmente” capitato tra le sue mani dopo l’eliminazione. Alle sue spalle c’è anche il lavoro di un presunto agente molto in auge: si tratta di Gabriele Parpiglia. Sono fondati i sospetti del web?

Il mistero del confessionale: c’è Gabriele Parpiglia dietro a Miriana Trevisan?

Gabriele Parpiglia, giornalista è scrittore, è un personaggio molto quotato all’interno del mondo dello spettacolo. Calabrese di nascita, Parpiglia frequenta da anni il jet-set milanese, ed è stato anche autore di numerosi programmi di successo, come “Il Grande Fratello Vip“, “L’Isola dei Famosi” e “Tiki Taka“. Ha anche firmato numerosi articoli per prestigiose testate giornalistiche, e i suoi profili social annoverano numerosi follower.

Secondo indiscrezioni, sarebbe proprio Parpiglia l’artefice delle longevità e del successo di Miriana all’interno di quest’edizione del reality. Il pubblico da mesi vocifera riguardo ad un probabile legame professionale tra i due: tale ipotesi confermerebbe un eventuale impeachment per la concorrente e il giornalista, già nel del parterre di “Casa Chi“. Un particolare ha sollevato ulteriori sospetti nei confronti della Trevisan: la soubrette viene richiamata in confessionale in molte più occasioni rispetto ai compagni in gara. Come ben sappiamo, il confessionale è il luogo di confronto per eccellenza tra autori e concorrenti: Miriana Trevisan è regolarmente pilotata dal giornalista? Ecco il tweet di un utente, che invita anche il Codacons ad effettuare dei controlli:

@Codacons il gfvip è un gioco con in palio un montepremi o.

Se uno degli aurore e anche l’agente di uno dei concorrenti c’è conflitto di interesse. Perché l’agente guadagna la sua percentuale sul compenso percepito dall’artista. Parpiglia autore Miriana Trevisan concorrente. pic.twitter.com/xOAIeZzkQX — bruna (@bruna66342741) January 31, 2022

E’ davvero Gabriele Parpiglia l’artefice del successo di Miriana? O si tratta solamente dell’ennesima tesi di complotto?

