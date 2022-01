“Ushaaaa”: Soleil si vendica, il suo rito scaramantico è inquietante [VIDEO]

Evidentemente Soleil Sorge sta avvertendo troppa energia negativa attorno a sé e quindi ha deciso di scacciarla via celebrando un rito scaramantico parecchio inquietante.

Per Soleil Sorge la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip si fa di ora in ora sempre più complicata. Il rapporto conflittuale con gran parte degli inquilini le sta causando parecchio stress. Ed è forse a questa condizione di fragilità che va attribuito l’ultimo gesto clamoroso della gieffina.

La sua ironia le sta costando parecchio. Lo stesso dicasi per l’indolenza, che la induce a non sbrigare le faccende di casa. Per queste ragioni sono tanti, troppi, gli inquilini che con lei hanno ridotto al minimo qualunque tipo di rapporto.

L’insofferenza nei confronti della Sorge è ormai visibile a occhio nudo. I giudizi negativi non si contano più. E lei sicuramente sta soffrendo questa atmosfera negativa alla quale nelle ultime ore ha reagito in maniera sconcertante.

Soleil, un rito scaramantico: troppa energia negativa

Più volte, con i pochi gieffini che ancorale le rimangono affianco, Soleil ha spiegato di sentirsi accusata ingiustamente. Infatti ha più volte detto che le sue parole, il suo modo di scherzare, vengono travisati più o meno volontariamente.

Sta di fato che attorno all’ex volto di Uomini e Donne si è venuta a creare una cappa pesante, che sta mettendo a dura prova i suoi nervi. Lo dimostra anche l’attacco di panico avuto qualche notte fa che l’ha gettata nello sconforto. Parlandone con Davide Silvestri e Katia Rcciarelli, ha inoltre confidato di voler contattare il suo agente, mettendo in conto anche la possibilità di abbandonare anzi tempo il reality show.

Ma intanto gli scontri continuano a ripetersi sempre più spesso. L’ultimo in ordine di tempo è quello tra lei e Manila Nazzaro, alla quale ha dato della “lavapiatti”. Manila non l’ha presa affatto bene, nonostante Soleil abbia cercato di minimizzare riducendo la sua sparata a una semplice battuta.

Ma la tensione rimane altissima. Così nelle scorse ore, mentre era sola in cucina, Soleil si è prodigata in uno strano rito scaramantico contro l’energia negativa che lei stessa più di una volta ha attribuito agli altri concorrenti. Mentre recitava una strana formula in una lingua incomprensibile, si è getta alle spalle manciate di quello che sembrerebbe essere sale, per poi chiudere questa sorta di cerimonia pronunciando una specie di formula magica: “Ushaaaa”.

Un modo inquietante di vendicarsi per gli attacchi a suo avviso ingiusti, che evidenzia quanto Soleil stia soffrendo la situazione pesante che si è venuta a creare in casa.

Altra perla di Soleil che compie gesti scaramantici contro l’energia negativa che lei pensa che gli altri concorrenti portino in casa #gfvip #fuorisoleil pic.twitter.com/5Ou2fsYMSi — Isidel (@Isidel_) January 30, 2022

