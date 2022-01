Oroscopo di Paolo Fox 31 gennaio: lunedì amore e lavoro al top

Ariete – Critiche in aumento, per quanto riguarda l’amore. Del resto è già un po’ che manifestate le vostre rimostranze al partner. Sul lavoro pare che dovrete fare un acquisto o risolvere qualche debito. Volete fare sempre tutto da soli, ma ogni tanto è bene ascoltare i consigli. Il pomeriggio sarà migliore della mattinata.

Toro – La mattina è migliore del pomeriggio per l’amore. Attenzione alle discussioni serali, specie con Scorpione e Acquario. Sul lavoro siete molto intransigenti, dovete però ascoltare di più gli altri.

Gemelli – Buone notizie in amore: Sole e Luna favorevoli. E’ l’occasione buona per dichiararsi. Buona la giornata anche per il lavoro, anche domani sarà un buon giorno, specie per la creatività.

Cancro – La situazione astrale è un po’ strana, ma attenti a non scaricare in amore le tensioni che arrivano da altre parti. Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento netto, o forse è già in atto da un po’.

Leone – E’ un buon periodo per l’amore, dovete essere più fiduciosi. Sul lavoro ci sono troppe spese accumulate, ma avete dimostrato di essere coraggiosi, soprattutto se avete accettato un impegno importante.

Vergine – L’oroscopo è positivo, dovete superare le incomprensioni in amore. Chiudete le relazioni che non hanno futuro. Sul lavoro inizierete a fare progetti importanti per il futuro, le incertezze stanno per finire.

Bilancia – Una giornata un po’ strana in amore, vi sentite stanchi. Luna, Venere, Mercurio e Marte sono nervosi. Sul lavoro ci saranno opportunità per chi ha fatto una richiesta, ma bisogna avere pazienza. Gli obiettivi potrebbero sembrare difficili da raggiungere.

Scorpione – Luna contraria in amore, almeno nel pomeriggio. Potreste sentire un po’ di stanchezza. Sul lavoro non volete imposizioni.

Sagittario – Buono l’amore, il Sole è favorevole. Siete preoccupati per una persona in famiglia che ha problemi, forse di salute. Sul lavoro la situazione potrebbe farsi seria se qualcuno vi ha promesso soldi e non vi sono stati dati. Potreste ricorrere a un avvocato o un esperto.

Capricorno – Una buona giornata nell’amore, Venere è favorevole e ancora nel vostro segno. Sul lavoro potrebbero cambiare le collaborazioni che vanno avanti da tempo, invece chi lavora in proprio o ha modo di guadagnare di più avrà ancor di più.

Acquario – Buono l’amore, il Sole è nel vostro segno. Approfondite una conoscenza, potrebbe nascere una relazione, magari trasgressiva. Il lavoro ha bisogno di massima attenzione, specie le carte perché c’è necessità di risolvere un contenzioso, forse a proposito di una casa. Si potrebbe sbloccare una compravendita.

Pesci – L’amore sta diventando impetuoso, specie se è un amore che matura poco. Sono favorite le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro potreste chiarire dei forti conflitti, potrebbe arrivare una proposta. Buono il lunedì con Luna, Mercurio, Venere, Marte e anche Giove favorevoli.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

