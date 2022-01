“ma-che-ca**o-dici?”:-rissa-vergognosa-nella-notte,-delia-duran-ride-e-applaude-la-scena-[video]

Riunione segreta nella notte sul ‘caso Soleil”, che si è tramuta in un rissa vergognosa, piena di accuse reciproche e parole irripetibili, il tutto condito dalle risate e dagli applausi di Delia Duran.

Ieri notte le acerrime nemiche di Soleil Sorge si sono riunite in camera da letto per un confronto dai toni accesi che si è tramutato in una vera e propria rissa, durante la quale Delia Duran è andata in escandescenza.

Le partecipanti alla riunione segreta erano Lulù e Jessica Selassié, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e per l’appunto Delia Duran. Negli ultimi giorni, le ultime tre non hanno fatto nulla per nascondere il proprio astio nei confronti dell’ex volto di Uomini e Donne.

Così ieri sera ne hanno approfitto per chiarire quale sia l’atteggiamento giusto da tenere nei confronti della Sorge. Sulla questione la Caldonazzo si è dimostrata la più intransigente, appoggiata con risate e strepiti dalla Duran.

Rissa vergognosa, Delia Duran: “Brava Nathaly, ti amoooh!”

Dal giorno del suo ingresso Nathaly Caldonazzo ha fatto subito capire che tra lei e la Sorge non sarebbe corso buon sangue. E infatti le due concorrenti non possono soffrirsi e non esitano a lanciarsi frecciatine velenose. La stessa cosa vale per Miriana Trevisan che con Soleil è ai ferri corti.

Ancora più giustificato è l’astio che Delia Duran nutre nei confronti della Sorge, visto che quest’ultima ha intrattenuto una tresca amorosa con Alex Belli, l’allora marito dell’attrice venezuelana. Episodio che per Delia ha avuto gravi ripercussioni, poiché Alex ha deciso di porre fine alla loro storia d’amore tramite una comunicazione vi social.

Ieri notte il rancore nutrito dalle tre concorrenti nei confronti di Soleil è venuto fuori in maniera evidente. Nathaly Caldonazzo si è rivelata la più intransigente. “Ma perché ci parlate? Perché non siete coerenti?“, ha chiesto alle altre. E ancora: “Mi sembra la sagra della farsa, qui dentro”. Così, sentendosi tirata in ballo, Miriana reagito indispettita: “Ma che ca**o dici?… non mi siedo al tavolo suo”.

In tutto questo, Delia più volte è scoppiata in una risata quasi isterica, applaudendo gli interventi della Caldonazzo. “Brava Nathaly, ti amoooh!“, ha urlato a un certo punto, condividendone in tutto e per tutto l’atteggiamento assai severo non solo nei confronti della Sorge, ma anche di chi continua a rivolgerle la parola pur criticandone in maniera aspra i comportamenti.

Stanno urlando come le matte contro Soleil in una maniera allucinante, mi viene da vomitare a guardarle,sembrano in calore.

Preciso che Jessica è l’unica che la sta difendendo da queste assurdità, ascoltate le parole,impossibile citarle tutte CHE SCHIFO come la soffrono? #gfvip pic.twitter.com/zbJonOA3T8 — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 30, 2022

