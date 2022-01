“Incubazione più breve”. Omicron, l’analisi di Guido Rasi: ecco i dati che ribaltano il quadro

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, il professore Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, ha parlato dei dati sulla pandemia in Italia. Dando non poche rassicurazioni ai telespettatori. L’esperto, in particolare, ha detto: “Un dato molto importante è la conferma che ci ha dato l’Istituzione di Sanità: il 95% dei casi di Covid sono da Omicron”.

Cosa significa questo incredibile aumento dei casi Omicron? Rasi ha spiegato: “Questo cambia lo scenario e impone dei cambiamenti. E’ una variante più veloce, di cui l’incubazione è più breve“. In questo senso, quindi, andrebbero probabilmente riviste delle regole o delle misure ancora in vigore oggi. Rasi, però, non ha parlato solo di questo. Ma, sempre dati alla mano, ha ricordato anche quanto sia importante oggi vaccinarsi.

“L’ultimo rilievo dice che un non vaccinato ha 33 volte di più di possibilità di decedere, rispetto a un vaccinato – ha spiegato il consulente di Figliuolo in collegamento con Fazio su Rai 3 -. Questi sono gli ultimi dati del 21 gennaio”. Numeri recenti, insomma, che devono spingere tutti a immunizzarsi contro il virus. Rassicuranti anche i dati che emergono ogni giorno dal bollettino. Il numero dei ricoveri, infatti, sembra essere in progressivo calo in gran parte delle regioni.