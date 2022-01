“Cosa ci porterà la Omicron 2”. Matteo Bassetti inchioda Roberto Speranza: basta farse sul Covid?

È ottimista Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova è convinto che a breve usciremo dall’incubo Covid. Il motivo? Presto spiegato: “La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa”.

Per l’esperto, infatti, il fatto che Omicron 2 sia stata rilevata in Italia “non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali”. Le varianti – confessa all’Adnkronos – “ci saranno perché lo dice la storia dei virus dobbiamo essere attenti e sequenziare”. Niente allarmismi, però, basta.

Portando l’esempio della Danimarca, dove i casi Omicron sono aumentati e i ricoveri dimezzati, Bassetti ha lanciato una frecciata a Roberto Speranza: “Acceleriamo anche noi il ritorno alla normalità“. Un modo come un altro quello dell’infettivologo per dire che anche il nostro Paese deve abolire le restrizioni. Le stesse di inizio pandemia, nonostante la situazione grazie ai vaccini sia ben diversa.