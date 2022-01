“vuole-buttarlo-fuori”:-giucas-casella-vittima-sacrificale,-contro-di-lui-un-gesto-inqualificabile-[video]

Ieri sera dopo la puntata Giucas Casella è diventato una vittima sacrificale: contro di lui una gieffina si è resa colpevole di un gesto assurdo.

Nell’ultima puntata del grande Fratello Vip, il pacato e riflessivo Giucas Casella si è ritrovato, suo malgrado, ad essere protagonista di un episodio molto spiacevole. Poi, come se non bastasse, ai suoi danni è stato commesso un gesto inqualificabile.

Nel corso della diretta Giucas si è scagliato con una veemenza mai vista prima contro Nathaly Caldonazzo che lo ha accusato di mentire. Accusa che ha fatto imbestialire Casella, il quale ha cominciato a urlare in maniera minacciosa.

Poi, come se non bastasse, è arrivata la scelta dell’amica Lulù Selassié, che a sorpresa ha deciso di mandarlo al televoto. Non contenta la principessa si è resa protagonista di un gesto discutibilissimo sempre nei confronti di Giucas.

Giucas Casella vittima sacrificale, gesto assurdo di Lulù: voleva mandarlo via

Lulù si è sentita parecchio spaventata dalla reazione a caldo avuta da Giucas nei confronti della Caldonazzo. Almeno così ha raccontato quando, subito dopo la puntata, ha avuto un confronto con Alessandro Basciano e con Sophie Codegoni, ai quali ha chiesto il loro aiuto.

Infatti sperava di far cambiare camera a Casella. Lulù ha chiesto a Sophie di parlare con il gieffino per convincerlo a cambiare stanza. “Preferiamo così. I ragazzi hanno detto che si sentirebbero più a loro agio a stare qui”, ha detto Lulù riferendosi ai due nuovi entrati Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Parole che non hanno convinto Sophie, la quale ha commentato: “A me non cambia niente”.

Anche Alessandro ha precisato di non voler alcun cambio di letto: “Ma lascia Giucas qui. Non lo puoi spostare soprattutto dopo stasera”. E a quel punto Lulù ha tirato fuori la presunta verità: “Appunto, a me ha fatto paura Giucas“.

Spiegazione che non ha convinto i suoi compagni di stanza e nemmeno i telespettatori. Tra questi sono molti ad aver visto nella mossa fuori luogo della principessa il tentativo di avere tutti per sé, e magari per la sorella Jessica, i due nuovi e aitanti concorrenti.

“Lulu dopo 4 mesi che ha una rapporto con Giucas lo scredita e tenta di buttarlo fuori dal suo letto per mettere i boni accanto a sua sorella”, ha scritto un utente su Twitter. “Lulù pessima che per avere i due uomini nuovi in stanza caccia Giucas con la scusa di avere paura di lui“, ha scritto qualcun altro. Da ciò si evince in maniera evidente che il gesto di cui si è resa responsabile ha finito per metterla in cattiva luce.

Ma non ricorda il suo sclero?Ecco la dolce Lulù 🤮🤡 #gfvip

