“Questa adesso è casa mia”: rissa al GF Vip, ormai c’è solo odio [VIDEO]

Saltano anche gli ultimi ormeggi: la casa del GF Vip naviga ufficialmente in pessime acque, concorrenti allo stremo e astio dilagante.

Dopo 4 mesi di convivenza forzata, anche gli ultimi equilibri sono andati in frantumi all’interno del reality di Alfonso Signorini. Persino la storica amicizia tra Manila e Soleil è sull’orlo del baratro: negli ultimi giorni le due donne non hanno fatto altro che attaccarsi a vicenda. I loro ripetuti scontri hanno provocato la creazione di due fazioni in Casa: i vipponi hanno scelto a fianco di chi schierarsi nella battaglia.

Esasperata da stress e dolori fisici, Manila Nazzaro nelle ultime ore ha definitivamente perso la pazienza, affrontando con veemenza Soleil. L’ex Miss Italia è forse una delle pochissime persone che sia attivamente coinvolta nelle pulizie casalinghe, e ha sempre accettato di buon grado l’involontario ruolo di colf. Oltretutto, la situazione igienica in Casa è decisamente degradante: nemmeno l’intervento autoritario degli autori è servito a migliorarne l’aspetto. I vipponi, flemmatici e impigriti, si trascinano da una stanza all’altra, seminando ovunque disordine e sporcizia. A Soleil, più volte nel mirino degli haters, è imputata addirittura una grave carenza di igiene personale: le immagini dei suoi piedi sporchi sono ormai virali nel web. Stanca di cotanto caos, Manila è oggi sbottata.

GF Vip, lo scontro è in atto: “Ti rompo le p*lle, mi dispiace per te!”

Soleil, che ha notoriamente un bioritmo crepuscolare, ama tirar tardi la notte, recuperando poi il sonno nelle ore mattutine. I suo ritmi le impediscono però d’esser d’aiuto in Casa, e la sua mancanza di rispetto per il lavoro altrui ha definitivamente fatto esplodere Manila, che da mesi si prodiga per garantire un minimo decoro. Oltretutto, è proprio la stanza di Soleil a versare nelle condizioni peggiori: vi è ovunque una profusione di trucchi, vestiti, scarpe, lenzuola arrotolate e bottiglie d’acqua vuote.

Oggi pomeriggio Manila ha stanato Soleil, da poco sveglia, e l’ha subito attaccata. “Sole, te lo dico, veramente: è uno schifo totale, se tu sei abituata così…“. Soleil si è immediatamente inalberata: “Se devo svegliarmi ogni giorno con ‘sta roba, però…“. Manila non si è più contenuta: “Amore mio, ti svegli alle 4, mi sembra più che sufficiente! Questa è casa mia adesso, ti rompo le palle, mi dispiace per te!“. Ecco il video, accanto al commento di un utente sull’accaduto: “Brava Manila, hai ragione, tutte le camere sono uno scandalo, la camera di Sole in particolare è raccapricciante! Parla sempre di rispetto ma come al solito non lo pratica…abitare insieme ad altri ha dei compromessi!“.

L’atmosfera in Casa è ormai insostenibile: interverranno stasera gli autori o il conduttore?

