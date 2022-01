“fai-attenzione-a-quello-che-dici”:-imbarazzo-totale-a-mattino-5,-la-panicucci-si-dissocia-dopo-la-frase-choc

Mattino 5: la conduttrice Federica Panicucci riprende un ospite in collegamento, le parole utilizzate sono inammissibili.

Federica Panicucci è una professionista, abituata a destreggiarsi nelle trasmissioni più disparate con abilità ed innata eleganza. Tuttavia il mestiere del conduttore nasconde talvolta alcune insidie, come accaduto ieri a Mattino 5.

L’argomento privilegiato era il reality per eccellenza, il Grande Fratello Vip. Come di consueto, Federica si è appoggiata ad alcuni ospiti in collegamento per commentare le dinamiche in Casa. Arianna David, ex Miss Italia nell’edizione del 1993, ha espresso la propria opinione sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, utilizzando però un termine infelice. Federica Panicucci non ha esitato a bacchettarla in diretta. Vediamo cos’è successo negli studi Mediaset.

“E’ troppo zingara!”: allarme a Mattino 5, Federica Panicucci interviene

Interrogata in merito alla possibilità che Alex e Soleil decidano di dar seguito alla loro relazione sbocciata all’interno del reality, Arianna David ha commentato: “Non credo sia la donna adatta per Alex…E’ troppo zingara…Non starebbe mai ai giochetti che fa Alex…Ha bisogno di donne consenzienti…”. Federica Panicucci l’ha immediatamente invitata a non utilizzare certi vocaboli: “Non usiamo termini così…Fai molta attenzione Arianna…Ti invito a porre sempre attenzione e a non etichettare…Questi termini non sono corretti!”.

La severa reprimenda di Federica ha contrito l’ospite, cha ha così replicato: “Ma che c’è di male? Volevo dire gitana…“. La Panicucci ha insistito, argomentando che il termine “zingara” sia considerato dispregiativo. Arianna David si è ulteriormente giustificata: “Io volevo addirittura farle un complimento…”. Probabilmente il suo intervento non aveva alcuna connotazione razzista o dispregiativa, ma Federica, da brava padrona di casa, ha immediatamente bloccato qualsiasi polemica sul nascere, moderando il dibattito. La bravura, nel lavoro di conduttore, è infatti quella di controllare le dinamiche in tempo reale, senza mai scivolare in gaffes imbarazzanti o cadute di stile.

