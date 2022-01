“Fa la str**za”: Jessica Selassié incontenibile, in Casa tutti impietriti [VIDEO]

La principessa Jessica Selassié, interrogata su una questione spinosa, si è lasciata andare ad una replica incontenibile che ha lasciato di stucco tutti i presenti.

Jessica Selassiè ha riposto a una domanda secca su Soleil con un discorso che ha lasciato i presenti a bocca aperta, perché nessuno si aspettava le sue parole.

La Sorge continua a dividere e a far discutere. Ormai sono in pochi quelli che non hanno colpe da addossarle. Il carattere spesso strafottente e comunque mai domo dell’ex gieffina l’hanno portata a litigare un po’ con tutti.

L’ultima lite è quella con Manila Nazzaro, a cui Soleil ha dato della “lavapiatti”, scatenando un botta e risposta clamoroso. Ovvio quindi che le parole spese in queste ore da Jessica per la Sorge abbiano lasciato di stucco i presenti.

Jessica Selassié incontenibile su Soleil: “Ti tiene lontana”

In mattinata Jessica e Nathaly Caldonazzo si sono ritrovate per fare colazione. A un certo punto le due concorrenti hanno finito col parlare di Soleil Sorge. Nathaly ha rivolto alla principessa una domanda secca: “Ma tu prima ci parlavi con Soleil?”.

La Selassié a quale punto si è lasciata prendere da un discorso parecchio articolato nel quale in pratica ha tracciato un profilo psicologico di Soleil, tanto inatteso quanto accurato, grazie al quale ha rivelato cosa pensa davvero dell’ex gieffina.

“Con lei ho avuto sempre un rapporto. Io sono più tollerante verso di lei perché sono abituata a giustificare ed essere paziente con le mie sorelle, mentre Lulù no“, ha spiegato inizialmente Jessica. Che poi è andata più a fondo nella questione: “Soleil gioca a fare la stronza, così non si deve affezionare e ti tiene lontana, ma se poi la conosci è dolce, è gentile. E’ particolare Sole, bisogna conoscerla bene“.

Parole dalle quali trasuda rispetto e affetto nei confronti di Soleil. Parole che vanno controcorrente rispetto a quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello vip, e che hanno lasciato senza parole i presenti a cominciare da Nathaly Caldonazzo. Inoltre, grazie a questo suo intervento inaspettato, Jessica si è guadagnata il rispetto e l’ammirazione dei tantissimi fan di Soleil, che difendono a spada tratta la loro beniamina, perdonandole tutto.

