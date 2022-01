burkina-faso:-ecowas-sospende-paese-dopo-il-golpe-militare

Ouagadougou , 28 gen. (Adnkronos) – L’Ecowas (o Cédéao), la Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale, ha sospeso il Burkina Faso dopo il golpe di stato militare. E’ quanto si legge in una nota dell’Ecowas dopo il summit straordinario. L’Ecowas “condanna con fermezza questo colpo di Stato ed esprime la sua profonda preoccupazione di fronte all’aumento dei colpi militari nell’area dopo quelli in Mali il 18 agosto 2020, in Guinea il 5 settembre 2021 e in Burkina Faso il 24 gennaio scorso”. Il colpo di Stato in Brukina Faso “è stato effettuato in modo da ottenere con la forza le dimissioni del presidente Roch Marc Christian Kaboré”. L’Ecowas ribadisce “la sua tolleranza zero” per i colpi di Stato e chiede “la liberazione immediata del presidente Kaboré e di tutti gli altri detenuti”. Un nuovo summit straordinario è stato convocato per il 2 febbraio ad Accra, in Ghana per fare il punto sulla situazione in Burkina, Guinea e Mali.