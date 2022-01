“Basta, la nomino”: Soleil e i problemi d’igiene, anche uno dei suoi è pronto a tradirla [VIDEO]

Soleil Sorge deve cominciare a temere ritorsioni: un suo amico potrebbe tradirla perché stufo della sua passività e del suo menefreghismo.

Oltre alla bella presenza e alla parlantina sciolta, Soleil Sorge si è distinta in questa edizione del GF Vip per l’assoluta negligenza verso tutto ciò che concerne le faccende di casa.

Aspetto fondamentale per convivere in un luogo assieme a tante altre persone e per mantenerlo in buono stato. Invece la sua pigrizia ha sempre il sopravvento. E così quando si tratta di pulire gli ambienti o di lavare i piatti, lei è sempre assente.

Motivo che ha scatenato nelle ultime ore una lite furibonda con Manila Nazzaro. Ma sempre in queste ore c’è qualcun altro che a sorpresa ha espresso la propria irritazione per il menefreghismo della ragazza, dicendosi pronto a nominarla.

Soleil Sorge, l’amico è pronto a tradirla: “Non fa niente in casa”

Poche ore fa Davide Silvestri ha detto chiaro e tondo che alle prossime nomination voterà i gieffini che non collaborano nelle faccende di casa. “Più avanti nominerò in base a chi fa o non fa qualcosa in Casa”, ha chiarito Davide

Ma c’è di più, perché a suo avviso una delle inquiline più nullafacenti del GF Vip è proprio Soleil Sorge, con la quale fin da subito ha instaurato un rapporto di amicizia. Infatti, discutendo con Barù e Giucas Casella, pensava proprio a Soleil quando ha detto: “Sei una delle poche che non fa niente in casa, e ti inca**i pure!”.

Parole che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Quindi, visto il cambio di strategia volto a penalizzare chi non fa i lavori di casa, è molto probabile Davide nelle prossime puntate si decida a tradire l’amica, arrivando addirittura a nominarla.

Ma le parole di Davide hanno fatto arrabbiare i telespettatori, in particolar modo i fan di Soleil che lo hanno accusato di essere un falso, se non addirittura geloso della nuova amicizia tra l’influencer italoamericana e Barù.

“Davide geloso di Barù così come lo era di Alex che riprova a fare il giochino di mettere Soleil in cattiva luce… Falso, stratega e subdolo!” – scrive un utente su Twitter. Infatti i sostenitori della Sorge gli imputano la mancanza di sincerità, visto che va sparlando di lei in sua assenza. Sta di fatto, comunque, che già nella puntata di stasera Davide potrebbe mettere in atto la sua nuova strategia nominandola.

