basket:-nba,-miami-supera-i-clippers-121-114-e-consolida-primo-posto-a-est

Miami, 29 gen. – (Adnkronos) – I Miami Heat (32-17) superano in casa per 121-114 i Los Angeles Clippers (25-26) e consolidano la leadership nella Eastern Conference. Questa volta ai Clippers non riesce l’ennesima rimonta miracolosa partendo da -23 nel terzo quarto, rientrando al massimo fino al -4 a 33 secondi dalla fine ma venendo rispediti indietro da quattro tiri liberi di Jimmy Butler, perfetto dalla lunetta con 16/16 per 26 punti alla fine. Insieme a lui ci sono 23 di Gabe Vincent (7/12 da tre) e 20+12 rimbalzi di Bam Adebayo. Decima vittoria nelle ultime 12 gare per la squadra della Florida che interrompe una striscia di sei sconfitte in fila coi Clippers, a cui non bastano i 23 di Luke Kennard.