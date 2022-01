anticipazioni-doc-2:-clamoroso-video-dal-backstage,-svelato-il-significato-di-‘cane-blu’

Clamorose anticipazione in merito alla quarta puntata della serie Doc 2: viene a galla la verità sul significato dell’espressione ‘Cane Blu’.

Grande attesa tra gli ammiratori per la quarta puntata della seconda edizione della serie Doc 2 – Nelle tue mani, in onda su Rai 1. Puntata nella quale verranno svelati i misteri riguardanti la morte del dottor Lazzarini e il significato dell’espressione ‘Cane Blu’.

Intanto arrivano anticipazioni clamorose proprio su quest’ultimo mistero. Anticipazioni che nascono da un dettaglio rivelatore apparso in un video del backstage.

Ma per scoprire tutto la verità nei minimi dettagli i telespettatori dovranno comunque aspettare giovedì 10 febbraio. Il Festival di Sanremo 2022 ha obbligato Rai 1 a cambiare la programmazione spostando più in la quarta puntata di Doc 2, che comprenderà gli episodi 7 e 8.

Anticipazioni Doc 2, il significato di ‘Cane Blu’: “È la storia di un bambino”

Nell’episodio 7, dal titolo ‘Fare una scelta’, Fanti dovrà farsi carico di Silvia, una sua ex specializzanda. Lei è legata anche ad Enrico e grazie al suo intervento verranno scoperti dettagli interessanti sul passato di Sandri. Intanto Andrea Fanti vedrà aumentare la schiera dei suoi nemici e Giulia finalmente si aprirà confidandosi con Damiano.

L’episodio 8 è intitolato ‘Cane Blu’, perché i misteri che hanno caratterizzato le tre puntate precedenti troveranno finalmente una soluzione. La trama garantirà un impatto emotivo elevato perché gli autori lo hanno pensato come un omaggio ai medici e agli infermieri che hanno combattuto in prima linea contro il Covid, con un pensiero speciale rivolto a coloro i quali hanno perso la vita per salvare i loro pazienti.

Attraverso le vicende di Riccardo Bonvegna e degli altri medici si farà chiarezza su quello che è successo a Lorenzo Lazzarini, a Gabriel e a tutta la squadra di Andrea Fanti. Inoltre i telespettatori scopriranno cosa significa ‘Cane Blu’, l’espressione usata dai protagonisti difronte alle avversità nelle puntate precedenti.

Alle anticipazioni ufficiali si aggiungo quelle degli ammiratori, infatti, proprio in merito a quest’ultimo mistero, su Twitter c’è chi è riuscito a mettere assieme tutti i pezzi fornendo con estrema sicurezza la risposta definitiva: “#CaneBlu è la storia di un bambino… ricoverato per Covid e al quale Lorenzo Lazzarini ha ceduto la sua bombola. Il bambino ha un peluche delle sembianze di un cane…blu“.

Tesi confermata da un altro utente: “Comunque in un video del backstage si vede un cane di peluche CASUALMENTE BLU che magari aveva comprato Lorenzo e sapete come reagirò in questo caso: BEH SICURAMENTE NON BENE!”.

#DocTeoria “#CaneBlu è la storia di un bambino…”

…ricoverato per Covid e al quale #LorenzoLazzarini ha ceduto la sua bombola. Il bambino ha un peluche delle sembianze di un cane…blu. Teoria plausibile?@DocNelleTueMani — Gianni Esposito (@Theredjohnny) January 28, 2022

Comunque in un video del backstage si vede un cane di peluche CASUALMENTE BLU che magari aveva comprato Lorenzo e sapete come reagirò in questo caso: BEH SICURAMENTE NON BENE!@DocNelleTueMani #DocNelleTueMani2 #CaneBlu — Aurysheerio1 Waiting for la quarta puntata di Doc2 (@aurysheerio1) January 28, 2022

