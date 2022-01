Oroscopo di Barbanera 28 gennaio: questo venerdì concentratevi su voi stessi

Ariete (21/3 – 20/4) – Offrirete solidarietà a un amico che ne ha bisogno. Non esagerate in promesse che non potrete mantenere, ma sappiatelo ascoltare con comprensione.

Toro (21/4 – 20/5) – Grazie a Venere e Marte complici, la vostra storia d’amore percorrerà la via dell’ufficialità e arriverà presto al grande passo: convivenza o matrimonio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna opposta di oggi, cercate di evitare un collega che tende ad ingerirsi nelle vostre questioni professionali e personali. Pazientate!

Cancro (22/6 – 22/7) – Marte avverso vi metterà l’argento vivo addosso e avrete una gran voglia di muovervi in libertà. Ne deriverà una giornata attiva, ma anche stancante.

Leone (23/7 – 23/8) – Per merito della Luna benevola in Sagittario, riuscirete ad essere più teneri, disponibili, accorti, anche se faticherete ad accettare un piccolo compromesso.

Vergine (24/8 – 22/9) – Quando si tratterà di rivendicare il dovuto, ce la farete a controllare i toni e ad affrontare tensioni e imprevisti, procedendo con sensibilità e saggezza.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Saturno solidale promette costanza e coerenza nei progetti del cuore. Consolidamenti nelle relazioni che ancora non hanno preso una piega ben definita.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con Marte amico in Capricorno, le vostre decisioni non lasciano più spazio a riflessioni. È arrivato il momento di agire. La caparbietà sarà premiata.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con le stelle odierne, se verrete messi alle strette per dare prova della vostra buona fede, non svicolate. Assumetevi le vostre responsabilità.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Momenti appassionati e gioie profonde per chi è in coppia. Single? Se darete fiducia alla persona che vi intriga, di sicuro vi corrisponderà.

Acquario (21/1 – 19/2) – Se sarete costretti, sul lavoro, a lasciare qualcosa di incompleto, non ne fate un dramma. Avrete poi la possibilità di portarlo a termine, come dite voi.

Pesci (20/2 – 20/3) – A causa della Luna quadrata a Nettuno, sarete sensibili alle lusinghe, forse anche troppo. Un collega potrebbe usarle come stratagemma per farvi capitolare.

