“Non ne posso più”: Soleil butta benzina sul fuoco, ormai è guerra nella Casa [VIDEO]

Soleil Sorge non frena la lingua e si sbilancia nei confronti di un’altra concorrente in gara: le frecciatine sono clamorose.

Gli animi in Casa sono da giorni surriscaldati: i vipponi in lizza per la finale cominciano a risentire dello stress per la lunga permanenza nel reality. Anche concorrenti toste come Nathaly Caldonazzo accusano episodi di nervosismo e suscettibilità eccessivi. Lo dimostra anche la sua reazione per una frase a lei rivolta scherzosamente da Barù, in cui la apostrofava con il termine “arr*pata“.

La bionda soubrette si è indispettita, ritenendo l’aggettivo poco rispettoso e inadatto al contesto televisivo. La diatriba si è trascinata a lungo, e persino Soleil Sorge ha contribuito a rinfocolare i pettegolezzi, approfittando dell’episodio per schernire la rivale. Vediamo cos’è successo.

“Irrisolta e frustrata!”: Soleil Sorge al vetriolo, pugnalata alle spalle per Nathaly

Attorno al tavolo della cucina si è instaurato un fitto chiacchiericcio tra Soleil e Barù che, con i soliti modi veraci, ha spiegato come non fosse sua intenzione offendere la showgirl. Ha poi argomentato, raccontando di provenire da una famiglia in cui non esiste alcun tabù, e la sessualità è un argomento su cui disquisire senza remore. Ha persino raccontato di avere gli stessi modi liberali anche con la nonna, con cui scherza a cuor leggero, e di non vedere alcunché di male nel termine utilizzato per Nathaly. “La battuta l’avrei fatta a mia sorella, o a mia madre!“, ha precisato Barù. Qui il VIDEO del suo intervento:

Non so se mi sconvolge di più l’arroganza di Barù di pensare che possa porsi con la stessa confidenza che ha con la sua famiglia verso una donna che conosce da un mese o la presunzione di Soleil di dire che una donna che si offende è una donna irrisolta e frustrata.#gfvip pic.twitter.com/xKbng88JyS — BL (@rainbow20202020) January 27, 2022

Soleil, intravedendo uno spiraglio per accanirsi su Nathaly, ha commentato con sarcasmo: “Sono donne intelligenti e non frustrate, risolte!“, riferendosi alla madre e alla sorella di Barù. L’enologo toscano ha però messo le mani avanti: “Questo l’hai detto te, non io!“. Soleil ha allora proseguito: “Una donna intelligente, non frustrata e risolta, capisce che una battuta fatta a te, come donna, non ti deve offendere!“. La micidiale stoccata non finisce qui. “Non ne posso più di questa roba qui, ti giuro! Che problema c’è? sia uomini che donne hanno lo stesso istinto sessuale!”. E, in riferimento a Nathaly: “Tua figlia a casa non sai come l’hai fatta?“. Ecco il VIDEO successivo.

Barù: “Non puoi dire alle donne che sono arrapate.. specialmente lei (Nathaly) che è frigida e non ha questo sentimento..

..E la sta guardando sua figlia da casa..”

Soleil: “Tua figlia da casa (riferendosi alla figlia di Nat) non sa come l’hai fatta?”#gfvip pic.twitter.com/xQYPBPn1nf — BL (@rainbow20202020) January 27, 2022

Non ci è concesso sapere se Alfonso Signorini dedicherà stasera in sede di prime time una clip all’episodio, ma certamente la rivalità tra le due non accenna a smorzarsi.

The post “Non ne posso più”: Soleil butta benzina sul fuoco, ormai è guerra nella Casa [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.