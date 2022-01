“Ma che mi frega!”: Lulù vede l’aereo e sclera, questa non le è andata giù [VIDEO]

Reazione preoccupante di Lulù e Jessica Selassié, quando hanno visto il messaggio dell’aereo dedicato a Sophie e Soleil.

Ieri la giornata dei vipponi è stata animata dall’arrivo di un numero cospicuo di aerei con i soliti messaggi di affetto e di sostegno da parte dei fan. Ma uno in particolare è riuscito a scatenare la rabbia e l’invidia della principessina Lulù.

L’aero in questione recava un messaggio per la coppia formata da Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Un messaggio che non ha convinto nemmeno Jessica. Le due sorelle, dopo aver letto il messaggio, hanno raggiunto il salone dove hanno commentato l’accaduto in compagnia di Miriana Trevisan.

Tutte e tre hanno bocciato con toni severi ciò che il messaggio sosteneva a proposito del legame esistente tra Sophie e Soleil. Cosa che potrebbe avere ripercussioni importanti nelle dinamiche del GF Vip.

Lulù Selassié perde la pazienza: “Non ne voglio neanche parlare”

Tra i tanti aerei apparsi ieri nel cielo che sovrasta la casa del Grande Fratello Vip ce n’era uno dedicato a Sophie e Soleil: “La bellezza dei rapporti reali”. Parole che da un lato hanno riempito di gioia le due ex protagoniste di Uomini e Donne e dall’altro hanno scatenato la rabbia e l’invidia di Lulù e Jessica Selassié.

Le due principesse, dopo aver letto il messaggio, hanno raggiunto il salone, dove si sono lasciate andare a commenti molto duri. A cominciare è stata Jessica, che ha usato l’arma dell’ironia: “C’è questa grande amicizia…come l’intesa tra Barù e Soleil”.

A ruota è arrivato il commento di Lulù: “Io sono sicura dell’amicizia che ho con Sophie, è da settembre che stiamo 24 ore su 24 insieme”. E ancora: “Lei non passa il tempo con Soleil, giusto se si incontrano in veranda per fumare o quando bevono. Sono sicura dell’amicizia con Sophie, è vera, quindi non ne voglio parlare neanche, capito? Stai tranquilla”.

A quel punto Miriana Trevisan ha invitato le due principesse a non prendere troppo sul serio il messaggio, anche se nel corso di questa edizione del reality ne sono arrivati altri, dello stesso tenore, sempre rivolti a Soleil e Sophie, come è accaduto la settimana scorsa, quando Jessica ha reagito definendolo “ridicolo”.

Resta il fatto che il messaggio di ieri rischia di incrinare il rapporto tra le due principesse e Sophie. Tanto più che nei giorni scorsi Lulù e Jessica hanno messo in guardia l’ex volto di Uomini e Donne, invitandola a lasciar stare Soleil. Cosa che potrebbe ripetersi in questi giorni, questa volta con animi molto più accesi.

Ma nella vita non capita di avere degli amici in comune?

Perchè Lulù e Jessica non devono accettare che Sophie sia o instauri un rapporto con Soleil?

Perchè Soleil deve stare sola in quella casa? #TeamSoleil #solphie #gfvip pic.twitter.com/13en6RwtL1 — Catia (@catiuz92) January 27, 2022

