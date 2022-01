“Ho fatto una battuta infelice”: Barù fa un passo indietro, ma la polemica ormai è esplosa [VIDEO]

Barù realizza di aver commesso un gigantesco scivolone, ma è troppo tardi, ormai la frecciatina è un caso di stato.

Barù, verace food influencer toscano, è un personaggio molto amato in quest’edizione del GF Vip. Il pubblico lo apprezza particolarmente per il carattere schietto e spontaneo, anche se in qualche caso quest’attitudine alla sincerità lo pone in situazioni molto scomode. E’ successo anche nelle ultime ore quando, pur in modo scherzoso, ha apostrofato Nathaly Caldonazzo con il termine “arr*pata“.

La pezza peggiore del buco: le scuse di Barù sono oltraggiose

La showgirl si è risentita per l’espressione utilizzata dall’enologo, nonostante Barù abbia chiarito che si era trattato di un’appellativo amichevole. La querelle ha coinvolto anche altri membri del cast, in particolare Soleil Sorge, con cui Barù si è confidato. Il food influencer ha ammesso di aver fatto una battuta infelice, ma talvolta la pezza è peggiore del buco. Le successive parole hanno, di fatto, aggravato la situazione, con epiteti ben peggiori del precedente. Ecco il video delle sue riflessioni sull’accaduto.

Non so se mi sconvolge di più l’arroganza di Barù di pensare che possa porsi con la stessa confidenza che ha con la sua famiglia verso una donna che conosce da un mese o la presunzione di Soleil di dire che una donna che si offende è una donna irrisolta e frustrata.#gfvip pic.twitter.com/xKbng88JyS — BL (@rainbow20202020) January 27, 2022

“E’ frigida, non ha questo sentimento!”: la frase scatena il web

Dopo aver chiarito come nella sua famiglia sia consuetudine scherzare anche sugli argomenti più scabrosi, Barù si è visto interrompere da Soleil, che ne ha approfittato per affondare una stoccata morale alla rivale Nathaly. L’influencer ha infatti sostenuto che solo donne irrisolte e frustrate si risentirebbero per uno scherzo innocente. L’enologo ha in risposta celiato: “Una cosa bruttissima da dire alle donne è ‘arra*pata’, specialmente a lei, che è frigida e non ha questo sentimento!“, aggravando notevolmente la propria posizione. Il web si è ovviamente schierato in difesa di Nathaly, come dimostra questo tweet con il video del suo intervento.

Barù: “Non puoi dire alle donne che sono arrapate.. specialmente lei (Nathaly) che è frigida e non ha questo sentimento..

..E la sta guardando sua figlia da casa..”

Soleil: “Tua figlia da casa (riferendosi alla figlia di Nat) non sa come l’hai fatta?”#gfvip pic.twitter.com/xQYPBPn1nf — BL (@rainbow20202020) January 27, 2022

Chissà se Nathaly vedrà mai la clip in cui viene schernita e oltraggiata dai due compagni di avventura: non rimane che scoprirlo in sede di prime time!

