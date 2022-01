“fregatene,-avrai-la-tua-rivincita”:-alessandro-basciano-sta-con-lei,-si-schiera-dalla-sua-parte

In un momento di debolezza di una concorrente, Alessandro Basciano non si trattiene e dice la sua. Parole decise, il messaggio è chiaro

All’interno della casa del GF VIP è necessario cercare qualcuno con cui creare un legame di fiducia. Da un lato, infatti, intraprendere relazioni sincere fa parte del reality e aiuta le dinamiche che lo animano. Dall’altro, trovare dei bracci destri consente di vivere l’esperienza di totale isolamento dal mondo esterno con più leggerezza. Nelle ultime ore, un’insolita amicizia ha coinvolto Alessandro Basciano, uno degli ultimi entrati. Le sue parole sono chiare e la sua presa di posizione anche.

Alessandro Basciano difende Jessica

Jessica Selassié è una delle prime concorrenti ad essere entrata nella casa del GF VIP. Con le sorella Clarissa e Lucrezia, infatti, le tre principesse vivono il GF VIP dall’inizio di questa edizione, cioè da settembre 2020. In quattro mesi, le dinamiche che si sono svolte tra loro e i compagni di reality sono veramente molte: tra amicizie perse e ritrovate e amori distrutti e ricostruiti, son riuscite sempre a far parlar di sè.

In particolar modo Clarissa, che ultimamente sta vivendo alti e bassi nella sua relazione con Barù, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato. Tra i due sembra esser nato fin da subito un legame speciale, che però fatica a concretizzarsi in qualcosa di solido. Attorno a quel concorrente, poi, si stanno creando tensioni importanti, che non piacciono per niente a Lulù. La sorella di Clarissa, infatti, critica il modo in cui il concorrente tratta sua sorella e le chiede di allontanarsi da lui.

Non solo Lulù, però, è dalla parte di Clarissa. Nelle ultime ore anche un insospettabile nuovo arrivato sta prendendo le sue difese, aiutandola nel cercare di capire cosa desidera. Questo è Alessandro Basciano. Il concorrente, fresco della chiusura dei rapporti con Sophie Codegoni dopo che lei gli ha fatto le valigie e le ha messe fuori dalla porta, si è lasciato andare con Clarissa.

Ale: “Se tu hai percepito queste cose e ne sei convinta, non lasciare che lui le usi o faccia battutine, perché lui lo sente da parte tua. Se si apre, bene, ti lasci andare. Altrimenti ascolta Alessandro, fregatene e quando esci avrai la tua rivincita”. #jerù pic.twitter.com/klWB2T2cVe — Elisa 🌵 (@lafintacinica) January 27, 2022

Momenti di tensione per la principessa etiope, che deve far chiarezza dentro di sè tra ciò che desidera e ciò che è meglio per sè stessa.

