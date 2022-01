“Depravati!”: scandalo al GF Vip, avrà conseguenze gravissime

Una dichiarazione del tutto inaspettata pone i concorrenti del GF Vip sotto tutt’altra luce. Momenti assurdi, delirio totale

La super bomba che è esplosa qualche giorno fa nella casa del GF VIP sta ancora raccogliendo i suoi frutti. Alex Belli e Delia Duran hanno ammesso di avere avuto una relazione aperta, che varie volte ha portato i due ad avere relazioni a tre con altre donne. Questa rivelazione è letteralmente scoppiata. All’interno della casa del GF il discorso si è diffuso tra i concorrenti, che ne hanno anche parlato con Delia. In un momento di relax con Miriana Trevisan, la modella si è lasciata sfuggire un nome pazzesco, che rivoluziona tutto.

Delia Duran al GF VIP lo confessa: “Son stata con lei”

In un momento di relax, Delia Duran ha fatto alcune confessioni inaspettate a Miriana Trevisan. La modella, infatti, ha confessato all’ex volto di Non è la rai che lei sarebbe il suo tipo ideale. Una rivelazione che ha sconvolto e stupito Miriana, che ha buttato la cosa sul ridere. Alla domanda di Jessica Selassié sull’ipotesi che, fuori dal GF VIP, lei e Alex avrebbero potuto avere una relazione a tre con Soleil Sorge, Delia ha negato ogni possibilità.

Dopo qualche chiacchiera, Delia Duran si è fatta sfuggire un nome veramente pazzesco. Probabilmente dimenticandosi per un momento delle telecamere, Delia ha confessato che nel passato ha avuto una relazione con Aida Yespica. La modella, venezuelana come la Duran, era stata anche lei concorrente del GF VIP alla sua seconda edizione e anche lei, a suo tempo, aveva ammesso di aver avuto una relazione con una donna.

Se Aida, però, non aveva pronunciato il nome della fortunata compagna, Delia Duran se l’è lasciato sfuggire, scatenando un vero e proprio delirio all’interno della casa e fuori.

posso dire che depravati e non mi attaccate https://t.co/GoVFyzNyTM evviva i #jerù — patrizia ceci (@ceci_patrizia) January 27, 2022

Questa rivelazione fatta dalla Duran cade pesantemente anche sulle spalle di Aida Yespica, che fino a oggi non si era mai pronunciata sul fatto. Per ora, la Yespica non ha fatto alcuna dichiarazione ne ha commentato le parole di Delia. Chissà se prossimamente la questione verrà affrontata, magari in diretta.

Occasione ghiottissima, quest’ultima, che sicuramente solletica gli autori e Alfonso Signorini. Quindi è possibile che a breve il conduttore del GF Vip organizzi un faccia a faccia tra le due donne che si preannuncia alquanto piccante.

The post “Depravati!”: scandalo al GF Vip, avrà conseguenze gravissime appeared first on Ck12 Giornale.