Berrettini ko, Nadal in finale agli Australian Open. “Ho vinto, ma…”. Rafa, parole pesanti su Matteo

Niente da fare: Matteo Berrettini esce in semifinale agli Australian Open, sconfitto dallo spagnolo Rafa Nadal nel primo Slam della stagione. Sul cemento del Melbourne Park, la testa di serie numero 6 mette fine allo splendido torneo disputato dall’italiano, numero 7 del tabellone imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Nadal affronterà il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone che in semifinale aveva battuto l’altro azzurro Jannik Sinner.

“Berrettini? E’ arrivato in finale a Wimbledon, in semifinale qui, è giovane, ogni anno migliora, è un giocatore con un grande carisma, un bravo ragazzo. Gli auguro il meglio e penso che abbia uno splendido futuro davanti a sé”, è il generoso riconoscimento di Nadal all’avversario.

“Ho iniziato alla grande e i primi due set sono stati i migliori da tanto tempo – ha ammesso Rafa -. So quanto è pericoloso Matteo e immaginavo che nel terzo set prendesse maggiori rischi, ho giocato un brutto turno di battuta sul 4-3 ma lui ha giocato un paio di colpi eccezionali e poi ho iniziato a soffrire, devi soffrire, è quello che ho fatto ed era l’unico modo per essere dove mi trovo oggi e questo ha un grande significato per me, essere in finale agli Australian Open”. “Non gli ho permesso di giocare troppo con il dritto, non volevo che leggesse troppo i miei colpi e poi ho risposto molto bene e fare subito il break nel primo e secondo set ti aiuta. Poi sono riuscito a resistere e nel quarto set sono riuscito a chiudere”.