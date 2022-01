Brutte notizie per Alfonso Signorini: la notte scorsa una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF vip ha avuto una malore che potrebbe costringerla a prendere una decisione clamorosa.

Brutta gatta da pelare per Alfonso Signorini, che rischia di perdere una delle concorrenti di questa edizione del GF Vip. E se dovesse accadere, il reality show di Canale 5 perderebbe una delle protagoniste più importanti.

Si tratta infatti di Soleil Sorge, che grazie al suo caratterino e alla relazione ambigua intrattenuta con Alex Belli, prima che quest’ultimo uscisse dalla Casa di Cinecittà, è riuscita a creare le dinamiche più interessanti a coinvolgenti del programma.

Purtroppo ieri notte le è accaduto qualcosa di brutto. La ragazza ha avuto un malore preoccupante che potrebbe spingerla a prendere una decisione dannosissima per le sorti del Grande Fratello Vip.

“Vuole abbandonare”: brutte notizie per Alfonso Signorini, sta per dire addio dopo la nottataccia

Nottataccia, quella appena trascorsa, per Soleil Sorge, che ha avuto un attacco di panico, come ha raccontato lei stessa nelle scorse ore confidandosi con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Infatti la gieffina, pur sentendosi male, non ha chiesto l’aiuto di nessuno.

Continuando a raccontare quello che le è successo, Soleil ha anche detto di voler parlare con il suo agente e capire cosa fare, senza escludere la possibilità di abbandonare prima del dovuto il reality show di Canale 5.

L’attacco di panico e la possibilità che lei lasci hanno già scatenato la discussione sui social. Alcuni attribuiscono questo suo malessere a tutto ciò che le è successo da quando è entrata nella Casa. “Lei ha oggettivamente subito troppo da troppo tempo. Dinamiche mal gestite, le puntate cucite su misura per andarle contro“, scrive un utente su Twitter.

In molti sono solidali con la ragazza e ritengono che uscire, per Soleil, sarebbe la cosa migliore da fare. “Io nel caso appoggio completamente. La vedo che arranca da un mese a questa parte, completamente distrutta mentalmente. La salute prima di tutto”., commenta un altro utente sul social.

Di sicuro il suo addio arrecherebbe un danno enorme al programma targato Mediaset. Soleil ha saputo generare dinamiche a non finire, spaccando in due l’opinione pubblica e quindi aumentando l’attenzione mediatica sul GF Vip. Inevitabile quindi che Alfonso Signorini stia vivendo la situazione con una certa apprensione e sicuramente farà di tutto per scongiurare l’uscita dell’inquilina.

