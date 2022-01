“quanto-sesso-ti-ispira?”:-grande-fratello-vip-a-luci-rosse,-lui-reagisce-indignato

L’aria nella casa del Grande Fratello Vip si surriscalda, tensione tra due concorrenti in gara: flirt in vista?

Quest’edizione del Grande Fratello Vip annovera, nella schiera dei concorrenti, numerose iconiche bellezze: tra di loro spicca, regina indiscussa, Manila Nazzaro, già ex Miss Italia nel lontano 1999. La sua avvenenza e i modi garbati e materni la rendono una delle protagoniste più quotate per la finale del reality di Alfonso Signorini, ed è apprezzata per equilibrio e schiettezza.

Manila ha anche riscosso molto successo tra i membri del cast, specialmente tra le new-entry: sembra infatti che le sue grazie abbiano attirato le attenzioni di un concorrente al momento molto conteso. Si tratta di Barù, verace food influencer toscano, nonché rampollo della famiglia Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Da settimane si vociferava di una presunta liaison con Jessica Selassiè, anch’essa retaggio di una nobile stirpe etiope, ma gli ultimi accadimenti sembrano smentire il caldeggiato flirt. Barù, infatti, non sembra insensibile al fascino procace di Manila, pur difendendone l’onore con veemenza quasi cavalleresca. Un’episodio in particolare lo ha portato a salvaguardare Manila, precisando la differenza tra bellezza e volgarità; vediamo cos’è successo.

Barù asfalta Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip: “Ma scherzi?”

Durante una schermaglia scherzosa attorno al tavolo della cucina Jessica, col preciso intento di stuzzicare Barù, ha chiesto maliziosamente, in riferimento a Manila: “Ma quanto sesso ti ispira in questo momento?“. La replica del carismatico viveur è stata immediata: “Manila? E’ sposata e ha figli! Non parlo di queste cose!“. Jessica ha allora rincarato la dose: “Guarda! C’ha pure il sedere…“. Barù, spazientito, ha chiuso la questione: “Guarda, è molto bella ma non dico volgarità. Su certe cose scherzo, va bene, ma con una madre, con tutto, insomma… non si dice!“.

Manila, dal suo canto, ha dimostrato di apprezzare molto l’atteggiamento protettivo di Barù, e ha commentato sorniona: “Questo mi piace molto…“. La complicità tra i due è palpabile, e Barù sembra non aver digerito le ingerenze di Jessica. Nonostante il fandom della Princess caldeggi su Twitter un’evoluzione romantica nel loro rapporto, Barù sembra distanziarsi da lei di giorno in giorno. Nel frattempo viene esaltato sui social per la sua coerenza e i suoi atteggiamenti rispettosi, ecco un tweet d’esempio, con il video dello sketch tra i tre vipponi:

Jessica:”Quando ti ispira sesso Manila?Vedi che culo”

Barù:”Ma scherzi?È bella ma non mi permetterei mai di fare battute su di lei.Quando si scherza ok ma mai con una mamma.. ha una famiglia a casa”

Manila:”Mi piaci”Questo è Barù non quello che volete far passare voi #jeru #gfvip pic.twitter.com/uEt7m8jG3f — BARÙ SI È CAGATO IL CAZZO DI TUTTI (@turututiti) January 26, 2022

Barù sembra non voler sbavature nel suo percorso al Grande Fratello Vip, con buona pace dei sostenitori dell’hashtag #jerù. Vedremo le evoluzioni del suo cammino all’interno del reality.

