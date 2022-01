Oroscopo di Barbanera 27 gennaio: giovedì di alti e bassi, meglio attendere domani

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna alleata dal Sagittario vi aiuterà a mettere in atto un atteggiamento bilanciato e disponibile. Riuscirete a volgere le circostanze a vostro vantaggio.

Toro (21/4 – 20/5) – Con Mercurio e Marte sorridenti in Capricorno e soprattutto Urano nel vostro cielo, si prevede un giovedì pieno di fermenti, ottime idee, nuovi progetti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa della Luna contraria, oggi forse vi alzerete con il piede sbagliato, poi però recupererete e andrete incontro alle soddisfazioni che cercate.

Cancro (22/6 – 22/7) – Con Mercurio opposto, vi potrebbe accadere, in famiglia o sul lavoro, di essere messi sotto esame per degli errori di valutazione o per delle distrazioni.

Leone (23/7 – 23/8) – A causa di Urano ostile in Toro, meglio non accettare tutte le incombenze e gli inviti che vi verranno proposti, se non volete ritrovarvi sfiniti e sovraccarichi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con la Luna contraria in Sagittario, lavorerete sodo, ma proverete un po’ di delusione quando vi ritroverete ad essere ricompensati con una critica.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Deciderete di rimandare una delicata questione di lavoro e farete bene perché tra un po’ di tempo le cose cambieranno decisamente a vostro favore.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Avete tante idee che vi frullano per la testa, ma prima di parlarne con qualcuno, assicuratevi che sia sintonizzato sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Considerando la Luna quadrata a Giove e in sestile al Sole, dovete prevedere una giornata di impegno costante, ma anche con momenti piacevoli e divertenti.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Mercurio, Venere e Marte nel segno, una situazione imprevista vi consentirà di mettere a punto un programma interessante e una nuova esperienza.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito del Sole amico della Luna, oggi potreste veder germogliare quei frutti che avete da tempo seminato. Energie positive spese in amore.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna in Acquario quadrata a Giove nel segno, rimandate a data da destinarsi un acquisto costoso che sarebbe bene vagliare con prudenza e oculatezza.

