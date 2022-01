“Non ti si può guardare”: follia Sophie Codegoni, volgarità senza fine al GF Vip [VIDEO]

Sophie Codegoni, la battuta sfocia nella volgarità più completa: insulto esplicito o semplice scherzo tra amiche?

Sophie Codegoni si sta dimostrando una concorrente matura ed equilibrata nonostante la sua giovane età: l’influencer ha infatti solamente 20 anni. Nonostante l’età reagisce bene agli stimoli e alle provocazioni del contesto televisivo in cui milita da 4 mesi. Reduce da una sofferta relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Sophie si sta ora dedicando a coltivare un legame più profondo con Alessandro Basciano.

Sembra perciò aver trovato la propria dimensione e, al pari di Manila, funge da ago della bilancia per le complesse dinamiche che sorgono giorno dopo giorno in casa del GF Vip. Il suo atteggiamento super-partes, però, non a mette al riparo da critiche e battutine pungenti: l’ultima e inaspettata frecciata arriva dall’insospettabile Delia Duran.

Sophie Codegoni sbeffeggiata apertamente da Delia Duran: la battuta diventa virale

Sophie brilla per contegno e autoironia, e ha alle spalle un nutrito fandom che tifa per il suo arrivo in finale. Ha la capacità di mediare anche con personalità rocciose e controverse, e ha da poco riallacciato i rapporti con l’eterna amica-nemica Soleil Sorge. Il ripristino della loro relazione non le ha impedito di empatizzare anche con Delia Duran, da poco introdotta nel reality.

Proprio Delia l’ha coinvolta ieri sera in un siparietto che sfocia quasi nella volgarità: la modella venezuelana, infatti, l’ha definita con termini piuttosto opinabili. In procinto di farsi la doccia, Sophie è apparsa nel corridoio della Casa con la testa avvolta nella pellicola trasparente. L’inconsueta mise, probabilmente, era dovuta al fatto di non volersi bagnare i capelli durante l’abluzione. Delia, ironicamente, ha azzardato un paragone ai limiti della volgarità. Rivolgendosi a Jessica, ha infatti commentato: “Sembra un condom!“. La battutina ha scatenato l’ilarità generale, e fortunatamente Sophie non si è offesa. Ecco i frame dell’accaduto:

La facezia non è passata inosservata ai fan: alcuni di loro hanno notato una sottile malignità nell’uscita di Delia. Il rapporto tra le due, comunque, sembra cristallino e privo di sovrastrutture. Vedremo gli sviluppi del caso durante i prossimi prime time del Grande Fratello Vip.

