“mi-passa-la-voglia-di-vivere”:-soleil-sorge-disperata,-la-situazione-sta-diventando-critica-per-lei-[video]

Soleil Sorge vive un momento molto complicato in Casa: persino le amicizie storiche sembrano voltarle le spalle.

L’influencer Soleil Sorge da settimane non naviga in buone acque: dall’uscita di Alex Belli, sua spalla all’interno del reality, la ragazza sembra aver disperso le ultime energie. Dopo la crisi di panico durante la notte di martedì, Soleil è sempre più ombrosa e chiusa nei confronti dei compagni.

Un’infelice uscita nei confronti di Manila le ha valso l’isolamento temporaneo dall’affiatato gruppo di vipponi, nonostante i tentativi di chiarimento: vediamo cos’è successo.

Soleil Sorge contro tutti: la battutina le costa carissima [VIDEO]

Manila, in quest’edizione del GF Vip, rappresenta un punto di riferimento materno e rassicurante per i concorrenti in gara. Spesso derisa per la sua propensione all’ordine e alla pulizia, l’ex Miss Italia garantisce il minimo decoro tra le mura del programma. Le sue attitudini da casalinga le son fruttate spesso l’appellativo di “lavapiatti“, definizione da lei accolta con ironia. Manila, però, non ha tollerato che fosse proprio Soleil ad affibbiarle quell’etichetta, e se n’è risentita profondamente.

Soleil, messa al muro per la sua uscita discutibile, è stata duramente ripresa da Katia, regina incontrastata di quest’edizione. Soleil si è giustificata: “Rendere tutto pesante toglie veramente la voglia di vivere qua dentro! E’ una roba proprio insopportabile, non ne posso più!“. Katia ha allora ribadito: “Non si può esagerare!“. Soleil ha allora replicato: “Ma non si può neanche parlare, perché non è che ho esagerato, era una battuta, quindi mi sembra veramente assurdo che si stia sempre qui a rendere tutto pesante! Da oggi in poi sto zitta, faccio il voto del silenzio e rendo tutti più felici!“. Ha poi aggiunto amareggiata: “Lei stessa può farci le battute, io no?“. Ecco il video del suo sfogo:

Cioè io provo sul serio imbarazzo 😂😂 È PALESE che qualsiasi cosa lei dica non va bene e ad ogni occasione vanno contro Sole a prescindere, è insopportabile #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/lhuXEHPUIA — Sam (@samcommenta) January 26, 2022

L’alleanza tra Katia, Soleil e Manila sembra più traballante che mai. Le crisi di nervi dell’influencer stanno preoccupando moltissimo i fans: negli ultimi giorni la ragazza ha spesso minacciato di abbandonare il programma. Quale sarà la sua sorte?

