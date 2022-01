“Insieme fino a tarda notte”: Belén Rodriguez beccata dai paparazzi, scoppia il gossip

Dopo la definitiva rottura con Antonino Spinalbese, il papà di Luna Marì, Belén Rodriguez sembra pronta a ripartire. E lo fa sul serio

Dopo il fallimento della relazione con Antonino Spinalbese, il papà della sua secondogenita Luna Marì, Belén Rodriguez sta facendo parlare di sè. Questa volta, infatti, le voci di una presunta relazione sono arrivate subito dopo l’ufficialità della rottura con il suo ex. I gossip circolano facilmente soprattutto se si tratta di lei, ma questa volta i gossip sono confermati da alcuni paparazzi che li hanno beccati nel cuore della notte.

Belén Rodriguez: beccata in flagrante

Le sue relazioni, purtroppo, fino ad oggi non le hanno portato niente di buono oltre ai figli. Nei mesi in cui diventava famosa in Italia, il suo nome si accompagnava spesso a quello di Fabrizio Corona, l’irreprensibile paparazzo. Dopo di lui è iniziata la vicenda con Stefano De Martino, con cui si è sposata e ha avuto il primo figlio, Santiago. Dopo una breve parentesi con il pilota Iannone, la relazione con De Martino ha avuto una breve ripresa per poi concludersi nuovamente.

L’ultima relazione di Belén Rodriguez, dalla quale è nata Luna Marì, è quella con Antonino Spinalbese. Anche con lui, però, la storia sembra essere giunta al termine in pochissimo tempo e la conferma è arrivata dalla diretta interessata. E’ da quel giorno che le voci su presunte relazioni della bella modella circolano con vigore. Se, da un lato, c’è chi spera un terzo e definitivo ritorno di fiamma con De Martino, dall’altra i paparazzi la immortalano con un altro uomo, inaspettato.

Secondo quanto scritto dal giornale di gossip di Alfonso Signorini, infatti, in questi ultimi giorni un uomo sta raggiungendo la casa di Belén Rodriguez di sera, per poi andarsene a notte inoltrata. Non si tratta di Stefano De Martino, ma di Michele Morrone, un attore e modello italiano molto famoso e apprezzato.

Chissà se questa storia riuscirà a rendere Belén Rodriguez definitivamente felice o se, invece, si tratta dell’ennesimo gossip sulla bella argentina. Ciò che tutti i suoi fan si augurano è che riesca a ritrovare l’amore e la stabilità, soprattutto per i due figli. Sicuramente nei prossimi giorni si capirà di più sul futuro amoroso della modella e presentatrice, magari dalle sue stesse parole.

