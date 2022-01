“Devi fare come dico io”: piano malefico di Katia Ricciarelli, tradimento senza pietà

Nuovi intrecci e inganni in casa GF Vip: Katia Ricciarelli trama alle spalle di un concorrente amatissimo dal pubblico.

Gli equilibri in Casa, si sa, sono mutevoli e soggetti alle variazioni d’umore dei concorrenti in gara. La riprova è stata ieri sera quando, in previsione della cena, Katia, Delia, Manila e Sophie si sono riunite attorno al tavolo in verandina per programmare il pasto serale. Soleil, nel tardo pomeriggio, aveva mostrato preoccupanti segni di cedimento, restando a letto più del consueto, ed era stata prontamente consolata dalla bionda soprano veneta.

La sua assenza è stata commentata dalle compagne di avventura, e Katia ha dimostrato di avere le idee ben chiare in proposito…

Katia Ricciarelli si pronuncia su Soleil: “Io la ignorerei del tutto!”

Soleil, probabilmente in crisi per le ultime e destabilizzanti novità subentrate in gioco, si è sottratta alla compagnia delle storiche amiche, evitando ogni contatto. Il suo crollo ha preoccupato non poco i fans, che hanno inondato il web di messaggi di sostegno e vicinanza.

Katia ha scelto però di attuare una strategia diversa, rispondendo col silenzio alla sua passività. In uno scambio di battute, Manila ha suggerito di sdrammatizzare la situazione, ma la cantante è prontamente intervenuta: “No, no, no. Io farei una cosa di questo genere, invece: io la ignorerei del tutto… niente!“. Delia ha immediatamente concordato: “Brava!“. Manila, dal canto suo, ha commentato: “Diciamo che, se vuoi fare radio, devi anche imparare l’ironia per stare in radio!“. Il web, al solito, non ha mancato di notare l’apparente ammutinamento nei confronti di Soleil che, già provata, avrebbe forse meritato maggiore comprensione. Ecco un tweet molto significativo: “Mamma mia, queste sono le amicizie.. Katia che dice di ignorarla dopo tutto il bene che gli ha dato Soleil!“.

Mamma mia queste sono le amicizie.. katia che dice di ignorarla dopo tutto il bene che gli ha dato soleil anche quando tutta Italia e anche dentro erano tutti contro katia e lei non l’ha mai abbandonata che schifo #gfvip https://t.co/U952cm3Ci3 — FRANCESCA (@kekkaluongo06) January 26, 2022

Nuove dinamiche in vista per i concorrenti del GF Vip?

