“che-schifo,-vergogna-totale”:-scoppia-il-caso-bodyshaming,-richiesta-urgente-per-adriana-volpe

All’interno della casa del GF VIP le tensioni iniziano prestissimo. Questa mattina, a ora di colazione, tre concorrenti stavano tranquillamente consumando il pasto chiacchierando del più e del meno. Una frase di troppo, però, è stata ben sentita da tutti i telespettatori e l’accusa che è stata formulata contro la gieffina è gravissima: bodyshaming. I fan della vittima, quindi, chiedono in coro l’intervento di Adriana Volpe per mettere un punto a questa sfilza di commenti pesanti e gratuiti.

Adriana Volpe richiesta a gran voce, problemi in vista

Durante la colazione di giovedì mattina, Nathaly Caldonazzo, Delia Duran e Manila Nazzaro stavano consumando tranquillamente il pasto. A un certo punto, Nathaly ha ricordato un episodio capitato il giorno prima. Dopo la confessione di Delia e Alex riguardante i rapporti a tre, Jessica Selassié ha lanciato una provocazione a Delia: “Se avessi conosciuto Soleil fuori, ci saresti stata per un threesome tu, Alex e lei?“. Delia ha risposto in modo negativo, dicendo che Soleil non è affatto il suo tipo.

Il giorno dopo, a colazione, Nathaly Caldonazzo ha ripercorso con la mente il momento e ha ripetuto le parole dette da Delia, sottolineando: “…ma deve essere bella!”. Queste parole son state lette in modo molto negativo dai fan di Soleil e, in generale, da molti telespettatori. Da un lato, tutti i fan dell’ex volto di Uomini e Donne accusano le tre concorrenti di body shaming nei confronti della loro beniamina. Dall’altro, chi non apprezza Soleil giudica eccessiva tutta questa attenzione nei confronti della battuta di Nathaly, che voleva solo far ridere:

Video integrale e sottotitolato di quello che hanno detto Manila, Nathaly e Delia su Soleil. Io mi chiedo se le fan di Soledad si fumino cose pesanti per arrivare a dire che qui c’è del bodyshaming. Lo fanno solo per aumentare i consensi della povera vittima #gfvip #jeru pic.twitter.com/DaPGFna1nF — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) January 27, 2022

Nelle parole dette dalle tre concorrenti, alcuni fan sentono commenti che addirittura mettono in dubbio il fatto che Soleil sia una donna. Immediate le reazioni sui social, che chiedono in gran voce l’intervento dell’opinionista Adriana Volpe:

Per ora, l’opinionista non si è espressa sul fatto. Sicuramente in casa questo episodio scatenerà litigi e discussioni non indifferenti, soprattutto ora che si stanno delineando gruppi ben definiti che sembrano essere distanti anni luce tra di loro.

