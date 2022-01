“Basta violenza psicologica”: accuse pesantissime a Manila Nazzaro, il limite è stato oltrepassato

Manila Nazzaro nel mirino delle critiche su social: la sua presa di posizione sta devastando una storica amicizia al GF Vip.

Manila Nazzaro, solitamente tollerante ed equilibrata, ha nelle ultime ore allontanato da sé Soleil Sorge, con cui aveva stretto da mesi una solida amicizia. Probabilmente entrambe snervate dalla lunga permanenza nel reality, le due concorrenti hanno avuto un’infelice scambio di battute.

Soleil ha infatti definito Manila con l’epiteto di “lavapiatti“, termine appioppatole anche dal web, che ricalca la sua ossessione per le pulizie domestiche. L’ex Miss Italia non ha ben tollerato la battuta scherzosa, e ha preso le distanze da lei. L’influencer, dopo essersi isolata durante la cena, ha trascorso le ore successive tra lacrime e lunghe ore di apatia nel letto. Nemmeno la dura reprimenda di Katia ha aiutato l’umore di Soleil: la soprano le ha infatti consigliato di non esagerare nei toni.

L’apatia di Soleil preoccupa i fan: Manila Nazzaro responsabile del crollo?

Il fandom di Soleil è insorto indignato, dopo aver constatato la crisi in cui è piombata negli ultimi giorni. Il pubblico la vede isolata e sofferente, e non tollera le sia riservato un trattamento così drastico. Manila, Katia, Delia e Sophie sembrano quasi godere della sua esclusione dal gruppo, e sono poste sotto stretta osservazione dal mondo dei social.

E’ per loro facile incorrere in accuse di bullismo e violenza psicologica, specialmente Manila, da sempre ritenuta l’ago della bilancia in Casa. Soleil è talmente stremata che ha addirittura ventilato l’ipotesi di lasciare per sempre il gioco. L’eventualità è fortemente contrastata dai suoi numerosi fans, che commentano sdegnati: “Hai ragione Soleil, tutti possono ironizzare tranne te… anche il marito di Manila se non sbaglio gli fece come regalo una bacinella con guanti e spugne… ma tu non puoi fare nulla, in quella casa non ti è concesso!“. Un altro utente posta il video del lungo sonno di Soleil, ribadendo: “Non é normale una cosa del genere. Ma cazziate la m*rda che c’è lì dentro, che qui c’è una persona che ci sta rimettendo la salute!“. Ecco il video:

non é normale una cosa del genere.

Ma cazziate la merda che c’è lì dentro che qui c’è una persona che ci sta rimettendo la salute. #gfvip pic.twitter.com/45PfjEprFi — ByeBitch🐒☀️//415% (@XrobertaX_) January 27, 2022

Il popolo del web si è schierato in difesa di Soleil: ci saranno ripercussioni per le sue avversarie, durante il prossimo prime time?

