amici-21,-insegnante-commossa-dalla-confessione-sconvolgente:-“sono-stata-abbandonata”

Durante un momento di prova, un’insegnante di Amici21 si è sentita mancare la terra sotto ai piedi per una rivelazione incredibile

Ad Amici21 non mancano di certo le emozioni. Maria de Filippi sa sempre combinare con sapienza tutti gli ingredienti a sua disposizione, per dare vita a un talent divertente che sappia anche far commuovere. Nel day time di martedì 25, una insegnante di canto si è recata in studio per capire meglio le eventuali difficoltà che una sua concorrente sta riscontrando. Durante il confronto, però, dalla cantante sono emerse tutte le paure e le sensazioni più profonde celate in fondo al cuore.

Lorella Cuccarini si commuove, la storia è toccante

Durante un momento di lezione con Aisha, Lorella Cuccarini ha chiesto alla ragazza quali difficoltà stesse riscontrando. La concorrente è entrata da poco nella scuola di Amici21 e, a differenza degli altri, ha meno tempo sia per ambientarsi che per prepararsi al meglio vista del serale. La vera motivazione dietro alle richieste di Lorella, in particolare, stava in alcuni commenti da lei ricevuti direttamente dagli insegnanti di canto, che notavano delle lacune tecniche difficili da colmare.

Dopo aver appurato le varie difficoltà di apprendimento e di miglioramento di Aisha, Lorella Cuccarini è passata a discutere della sua vita all’interno della casetta. Per aiutarla nei miglioramenti, infatti, l’insegnante ha consigliato alla cantante di confidarsi in casa con gli altri ragazzi, anche per trovare un appoggio e un sostegno nei momenti di difficoltà. Aisha, però, ha risposto dicendo che fa davvero fatica ad aprirsi agli altri e, soprattutto, a fidarsi.

Aisha attribuisce una causa ben specifica a questa rigidezza nei confronti della altre persone. Da piccola, infatti, la giovane cantante ha subito l’abbandono da parte del padre. Questo avvenimento ha segnato letteralmente tutta la sua vita. I due anni precedenti l’entrata ad Amici, infatti, Aisha ha ammesso di averli vissuti da eremita, stando chiusa in casa e non uscendo mai. L’esperienza all’interno della scuola, quindi, è per lei ossigeno puro e si sente ogni giorno in netto miglioramento, anche sul piano relazionale.

Queste parole hanno colpito nel profondo Lorella Cuccarini, che si è prestata ad ascoltare la durissima vicenda di Aisha con gentilezza e garbo. Pur non nascondendo l’emozione, l’insegnante di Amici21 ha spronato la concorrente a studiare e a impegnarsi sempre di più.

