135mila euro per i bambini? Ecco come se li è spesi il comune di Agrigento: scandalo e vergogna | Video

Stefania Petyx di Striscia la Notizia è andata ad Agrigento per risolvere un mistero. Lo scorso giugno, infatti, il governo aveva lanciato il bonus centri estivi per rimborsare alle famiglie le spese sostenute per le attività extrascolastiche come centri estivi, babysitter, attività sportive, laboratori. Ma il Comune ha speso il denaro ricevuto “in un modo un po’ particolare”. Sono 135 milioni i soldi messi a disposizione dall’esecutivo per gli oltre 7mila comuni italiani.

Il Comune di Agrigento, nello specifico, ha ricevuto ben 135mila euro. “Ne ha spesi circa 4.500 per attività ludiche legate ai bambini, 11mila per acquistare nove computer portatili e ben 120mila euro per comprare 4 scintillanti suv“, ha spiegato l’inviata del tg satirico, che poi ha fatto notare: “Possono guidarli solo gli autisti del Comune. Il Comune però ne ha solo uno di autista”. Giuseppe Di Rosa, vicepresidente del Codacons in provincia di Agrigento, ha spiegato: “Dicono che non ci siano stati i tempi per aspettare i pulmini e che non si siano trovate altre soluzioni”. “Ma è colpa loro se hanno perso tempo…”, ha aggiunto allora la Petyx.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul bonus centri estivi nel comune di Agrigento

Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, sentito da Striscia ha detto: “Abbiamo fatto la richiesta al ministero per comprarli”. Dalle mail, mostrate all’inviata, emerge che il Comune ha effettivamente posto la domanda. Peccato però che si parli genericamente di “autovetture utili al trasporto di bambini”, non certo di suv. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, allora, interpellato dal tg satirico, ha fatto sapere: “Quando arriverà la rendicontazione e si entrerà nel merito della giustezza degli acquisti, verranno rigettati eventualmente e quindi li dovranno restituire. Se li tireranno in testa i suv”.