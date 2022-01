Quirinale: Letta, ‘legarlo a tenuta governo non è sgrammaticatura’

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Terzo punto: legare la vicenda del Presidente della Repubblica con la tenuta dell’esecutivo. Non è una sgrammaticatura istituzionale. La legislatura deve arrivare fino in fondo”. Così Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori Pd.

“Non perché i parlamentari devono maturare la pensione, come si dice populisticamente, ma perché troppi sono i compiti e le responsabilità che dobbiamo portare a termine per il bene del Paese in questo momento storico complesso e difficile”.