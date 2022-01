Oroscopo di Barbanera 26 gennaio: oggi sarà un mercoledì di sorprese inaspettate

Ariete (21/3 – 20/4) – Finché Marte in assetto bellicoso transiterà nel Capricorno, serpeggerà intorno a voi un certo nervosismo. Tenete a distanza un conoscente poco sincero.

Toro (21/4 – 20/5) – Basta con flirt fugaci. Essendo Venere e Marte complici, potrete iniziare una storia che ha tutte le caratteristiche per diventare importante e duratura.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Non fatevi influenzare dall’atteggiamento provocatorio di un collega di poco spessore. Guardate avanti in modo serio e concentrato, senza timori.

Cancro (22/6 – 22/7) – Anche se Venere e Marte sono opposti, voi continuate a mettere legna sul fuoco dei vostri progetti comuni, ideati con creatività e buonsenso.

Leone (23/7 – 23/8) – Con Saturno in opposizione, rilassarsi e fare delle sane dormite potrebbero rappresentare un prezioso toccasana per la mente, il corpo e lo spirito.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per merito di Venere e Marte che vi proteggono, il rapporto con la persona amata vi richiederà tempo ed energie, che voi sarete felici di concedere.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se terrete sotto controllo l’irrequietezza e l’ansia, dovrete largamente ringraziare Saturno in Acquario, che vi tiene sotto la sua ala protettiva.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Se oggi più del solito vi perderete in sogni stupendi e magiche fantasie, sarà dovuto a Nettuno in Pesci, che crea un bel trigono con la Luna.

Sagittario (23/11 – 21/12) – A causa di Nettuno ostile, osservate bene il comportamento di quella persona che vorrebbe farvi credere quello che non è, prima di fare qualsiasi mossa.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con la Luna in sestile a Venere nel segno, saprete gestire le situazioni professionali più difficili e anche quelle che considerate poco gratificanti.

Acquario (21/1 – 19/2) – Considerando Saturno nel vostro cielo, riuscite a trovare il lato più piacevole del lavoro per fare il vostro dovere con grande coinvolgimento e determinazione.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna in Scorpione in trigono a Nettuno in casa vostra lascia prevedere una giornata ricca di felici auspici, grazie a buonsenso e splendide intuizioni.

