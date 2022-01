oroscopo-dell’amore-per-single-e-coppie:-scopri-cosa-dicono-le-stelle!

Gemelli – Non avete molto tempo per riprendere alcune vostre vecchie discussioni, non in questa settimana almeno. Inoltre, nessuno delle persone coinvolte, avranno la medesima voglia di impelagarsi in certi litigi con voi. Lasciate perdere.

Le coppie non potranno ignorare il fatto che il partner mostrerà una certa insofferenza. Andrebbe accolta e capita, possibilmente superata insieme. Spetterà a voi impegnarvi e fare di tutto. Sarete all’altezza?

I single non si godranno molto la loro libertà, poiché non avranno tempo o modo di dedicarsi alla scoperta di nuove persone, quindi si finirà per uscire sempre con le stesse, in monotonia.

Cancro – Anche per voi la settimana non sarà così esaltante dal punto di vista affettivo. Anzi, avrete più volte bisogno di un supporto, per capire dove andare a parare in certe relazioni. Capitano a tutti momenti così, ma poi passano.

Le coppie non avranno grandi slanci nei confronti del partner ed invece dovrebbero averlo. Non bisogna assolutamente trascendere in certi casi, con le parole, specie quando vedrete l’altro poco disponibile.

I single si limiteranno ad accettare quello che verrà, con scarso entusiasmo, ma nel fine settimana, qualcosa di esaltante potrebbe accadere. Continuare potrebbe essere un’incognita, ma sarà meglio non pensarci.

Leone – Troppo velocemente avete liquidato delle questioni e delle situazioni, senza viverle fino in fondo. E’ stato un peccato ed un rimpianto che non dovrete più vivere. Da questa settimana, ripromettetevi un atteggiamento diverso.

Le coppie avranno qualche difficoltà nell’affrontare la prima parte della settimana, ma poi di desteranno dal loro sonno ed inizieranno a rendere più interessante e stimolante la propria vita sentimentale.

I single proveranno a mettere da parte le proprie remore e si butteranno a capofitto in qualche conoscenza. Sicuramente saranno più contenti, se qualcuno corrisponderà, ma non farà troppa differenza, perché quel che importa è sentirsi vivi al momento.

Vergine – Potete comprendere molto bene quel che sta accadendo intorno a voi, ma ultimamente fate finta di niente, di non voler capire e di non voler ascoltare. A questo punto, sarebbe bene incominciare a proiettarsi nel futuro che si sta delineando.

Le coppie vivranno diversi momenti, non proprio esaltanti per la propria storia, ma questo non significa che non si potrà, in qualche modo, avere modo di recuperare durante le giornate, con grande pazienza da parte di entrambi.

I single non potranno evitare di mettere in cantiere delle nuove storie, specie se si sbilanceranno subito. E’ ovvio che si dovrà tornare indietro, in tutti quei casi in cui non ci saranno presupposti sinceri.

Bilancia – Non andrete troppo lontano in questa settimana, se non sarete sinceri con voi stessi e con gli altri. Vi faranno subito tana e non potrete negare l’innegabile. L’onestà non dovrà essere messa in discussione, è l’unica salvezza.

Le coppie non avranno grandi slanci, ma nemmeno dovranno buttare via il ben fatto. Semplicemente, si darà maggior risalto alla vita di tutti i giorni, con le tribolazioni e le esaltazioni del caso.

I single proveranno qualche sensazione particolare ma, come spesso accade, non avranno il coraggio di spingersi oltre, almeno non subito, quindi tutto resterà soltanto nella mente e si idealizzerà fin troppo.

Scorpione – Anche voi avrete qualche dubbio all’inizio della settimana, per quel che riguarda alcuni rapporti, ma ormai è tempo che li superiate, altrimenti vi troverete a pensare troppo e a non risolvere nulla! Le coppie non avranno di certo problemi a dirsi in faccia le cose, ma non si cercherà una soluzione davvero univoca, quanto piuttosto, di affermare la propria ragione e nulla più. Non è molto maturo. I single avranno ancora delle domande da porre alle persone che stanno frequentando e queste potrebbero rispondere come no. Insomma, avrebbero tutto il diritto di sentirsi stanche!