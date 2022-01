“mi-piace-tantissimo”:-aldo-montano-confessa-tutto-in-diretta,-un-altro-reality-nel-suo-futuro

Aldo Montano, dopo il GF VIP, torna a parlare della sua esperienza nel reality e del suo futuro. Le sue parole son chiare: non si fermerà

Dopo l’uscita dal GF VIP a dicembre, Aldo Montano ha ripreso in mano la sua vita e la sua quotidianità. Intervistato da Gabriele Parpiglia per Casa Chi, lo schermidore è tornato a parlare della sua esperienza all’interno del reality e dei rapporti che ha costruito. Oltre ad esprimere la sua opinione sul triangolo amoroso Delia, Alex e Soleil, sul quale si è lasciato proprio andare, Montano ha anche detto la sua su un altro importante reality, confessando i suoi sentimenti.

Aldo Montano si lascia andare, proprio su tutto

Si sa, le interviste di Parpiglia per Casa Chi sono sempre irriverenti e pungenti. E ad Aldo Montano non si poteva che chiedere proprio quella cosa lì, quella che tutti abbiamo in mente: cosa pensa del triangolo amoroso più famoso della tv italiana. Aldo non si è di certo risparmiato e ha detto la sua con decisione: “E’ una roba montata fin dall’inizio, che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte (…). Mi ha rotto le pal*e, diciamoci la verità!”

Dopo questa pesantissima dichiarazione, Montano ha poi parlato del grande legame instaurato con Manuel Bortuzzo e del suo papabile vincitore, che è Davide Silvestri. L’esperienza all’interno della casa del GF VIP, insomma, ha lasciato delle impronte nette nella mente di Aldo Montano, sia in positivo grazie ai legami instaurati che in negativo.

Una domanda irriverente rivolta allo schermidore, però, arriva verso la fine dell’intervista. A Montano chiedono di commentare la voce che circola secondo cui sua moglie Olga Plachina sarebbe una prossima concorrente de L’Isola dei Famosi. Pur non avendo niente in contrario, Aldo ha confessato che la vedrebbe meglio al GF VIP dato il suo carattere; per ora, però, “Non ha intenzione di cimentarsi”.

Chi si potrebbe cimentare, invece, sarebbe proprio lui. Per il reality dei naufraghi, infatti, Aldo Montano ha riservato parole bellissime: “E’ un programma che adoro, l’Isola mi piace tantissimo!”. Chissà che queste dichiarazioni d’amore portino Montano sull’isola più televisiva di tutte o se, invece, si possa ritagliare per lui un ruolo da opinionista. Sicuramente l’esperienza del GF VIP gli ha permesso di far conoscere anche un altro lato di sè, meno sportivo ma ugualmente attraente.

